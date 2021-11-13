全台最大場公投說明會　台南善化「四個不同意、台灣更有力」熱鬧滾滾

▲立委郭國文在台南市善化區舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲等人皆到現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年底4項公投在即，民進黨積極舉辦公投說明會，立委郭國文13日在台南市善化區舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲等，及議員林志展、陳秋宏、蔡蘇秋金及前立委台灣基進陳柏惟等人皆到現場。

台灣中油股份有限公司董事長李順欽亦前來參與此次公投說明會活動，並輪番上陣說明此次公投內容，現場開場以台南在地鼓樂表演團體，透過隆隆鼓聲展開此次說明會。

這次台南善化場主辦的立法委員郭國文表示，12月18日公投關係著全台灣人的生活，強調美豬在臺灣的進口和市占率相當低，大家都吃國產豬肉。為了讓台灣更有國際地位，能夠有加入CPTPP的機會，並維持與美國的良好關係，提升國際更有競爭力，大家一定要投下不同意。郭國文委員詳細為大家解說每一項公投，得到現場民眾強力支持。

行政院長蘇貞昌到場後上台鞠躬感謝鄉親的參與，並讚許郭國文委員為臺南爭取經費以及為台南市民的付出，並細數行政團隊政績，包含嚴防非洲豬瘟、防疫加零有成、經濟成長率破11年紀錄、明年度勞工基本工資、軍公教待遇、生育補助調漲等。蘇揆強調國民黨以毒豬欺騙社會禁美豬，阻礙台灣邁向國際，我們不要同意，不要再讓國民黨亂台灣。

接著民進黨台南市議員初選的黃肇輝、蔡麗青與陳柏廷等議員參選人，於副總統賴清德進場時，以鼓聲熱烈歡迎副總統賴清德的到來、並鼓舞現場民眾，副總統賴清德和現場的民眾打招呼，現場呼聲相當之高。

賴清德副總統上台感謝現場民眾的熱情參與，表示台南一天比一天進步穩健發展，同時說明每項公投議題的意義，呼籲大家深入瞭解背後將對民眾會造成的影響。強調目前政府積極推動能源轉型，如果重啟核四恐讓台灣走回頭路，在萊豬進口上，賴副總統表示，台灣要走進國際社會，和世界各國貿易，若不遵守世界貿易組織的規範，如何和美國簽訂自由貿易協定及加入跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP），台灣如果未加入CPTPP，台商產品將會遇上關稅等問題。賴清德還認為，2018年公投綁大選的投開票過程紊亂，造成選務人員非常大的壓力，因此公投與選舉分開處理，才有利投票品質。這4項公投案的背後都有深層意義，希望大家投下不同意票，「四個不同意台灣更有力」。