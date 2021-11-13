元祖級手搖飲還活著！內行推爆「不起眼雞排」：屌打速食店

▲快可立綠豆沙也是經典飲品之一！（圖／翻攝Google評論）



網搜小組／劉維榛報導

根據經濟部統計，本土1年可賣出10億杯手搖飲。但提到「元祖級手搖飲」，大家絕對秒聯想休閒小站、快可立或杯樂，尤其25元由奶精粉調製的珍奶，更是時代的記憶，不過有內行笑稱，至今三家品牌仍在營業中，來杯飲料之餘，最推的就是快可立雞排，根本屌打一般速食店！

一名男網友在Dcard表示，日前跟同事聊到手搖飲料店時，其中50嵐、CoCo都可與茶湯會都耳熟能詳，但一聽到「杯樂、快可立、休閒小站」這幾家店名時，原PO卻是滿臉問號，「完全不知道在講什麼了？」

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在好奇心驅使之下，原PO動手查上述三家手搖飲，來歷與地位都讓他驚呆了，「大家有聽過這些始祖手搖飲料店嗎？」

▲靠Google一搜，苗栗有一家休閒小站！（圖／翻攝休閒小站苑裡舊社店）



►休閒小站

可以說是台灣手搖現做飲料連鎖店的先驅 ，首創以「膠膜封口」外帶，取代傳統「杯身＋杯蓋」來密封飲料。而實際搜尋休閒小站，在苗栗仍找得到它的蹤影，店家在6月時還喊出「 休閒滿21歲了」，因此有買一送一的限定飲品活動。

創立時間：1992 年

發跡地：東海大學商圈

必點飲料：珍珠奶茶、新鮮果汁、蛋蜜汁

▲基隆也找得到快可立！（圖／翻攝Google Maps）

►快可立

展店高峰期，據悉快可立以每日開兩間加盟店的速度快速擴張，但2006年那年，與「葵可立」因為商標問題纏訟5年之久。除了飲品，有內行人激推，銷魂雞排更是必吃，「全基隆最好吃的雞排，就在這間不起眼的飲料店，可惜的是無法在宵夜時間吃到」、「國中高中前往補習班前必吃雞排加珍奶，來撫慰我課業上的壓力」。

創立時間：1996 年

發跡地：台北市大安店

必點飲料：綠豆沙、冰沙系列

▲台中仍可見杯樂的分店。（圖／翻攝自Google Maps）



►杯樂

以平價、高品質為定位，搶下休閒小站、本土味等傳統手搖飲的市場。現在已經慢慢減少店家數量，如果沒喝過的朋友，不妨路過台中時買一杯試試看。

創立時間：1996 年

發跡地：台中太平市

必點飲料：泡沫紅 / 綠茶、珍珠奶茶

文章曝光後，底下飲料控暴動回應，「杯樂超讚，我覺得必點的是梅子可樂」、「休閒、快可我都喝過，以前珍奶好像都25塊吧，已經回不去了」、「之前我去加州玩的時候天天喝快可立」、「本土味的珍奶，綠豆冰沙也是小時候的回憶」、「前女友家以前開杯樂的，上學都叫她帶兩杯來喝」、「休閒小站還有喔！在台中神岡圳堵區」、「只喝過葵可立，想那時候還是奶精的時代，一杯珍奶25塊還可以集點，10點換一杯」、「親戚家開休閒小站，最喜歡他們的三色布丁奶茶」、「雖然這樣講曝了年紀，但是$25元的珍珠奶茶配$45雞排超好吃的」。

▼快可立「不起眼雞排」是宵夜必吃！（圖／翻攝Google評論）

