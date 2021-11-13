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社會 社會焦點 保障人權

約中山區日料店買「泰達幣」！2男突變臉搶奪　他驚喊…保住百萬

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在11日晚上7時許，3人在中山北路2段巷弄內的日本料理，相約買賣虛擬貨幣「泰達幣」，但賣家2人卻突然搶奪欲購買虛擬貨幣男子身上的百萬現金，最後被害人大呼「搶劫」，2人才罷手逃離現場。

警方調查，11日晚上7時許，1名33歲的陳姓男子欲收購虛擬貨幣，用牛皮紙袋包著1百萬元準備前往面交，自稱賣家的23歲余姓男子與21歲的楊姓男子到場，雙方在餐廳包廂內談論事宜。

▲▼3名男子相約餐廳交易虛擬貨幣，但賣家卻突然搶奪買主身上的百萬現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲3人相約餐廳交易虛擬貨幣，但余姓、楊姓2名賣家卻突然搶奪買主裝百萬現金的牛皮紙袋。（圖／記者邱中岳翻攝）

余、楊2人卻突然動手搶奪陳男身旁的百萬現金，雙方當場發生拉扯，陳姓男子當場大喊「搶劫」，2人才罷手逃離現場，警方獲報後趕往現場，發現遺留的筆電以及裝有百萬現金的牛皮紙袋。

警方事後循線追查，先在12日晚上逮捕余姓嫌犯到案，另外又追查出2人騎乘的機車為另名楊姓男子所有，也在13日下午3時許將人逮捕，訊後依照搶奪罪嫌移送法辦。

據了解，雙方談妥交易「泰達幣」，以目前交易價格來看，有行家指出，泰達幣主要對應價格是美金，一顆約等值1元美金，以現在匯率1百萬台幣約可以購買3萬多接近4萬枚泰達幣。

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