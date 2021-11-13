國民黨挺公投綁大選　陳宗彥痛批：利用民主傷害民主

記者呂晏慈／台北報導

公投綁大選等4大公投案將在年底投票，內政部政務次長陳宗彥13日在中選會舉辦的電視意見發表會表示，公民投票和選舉本質不同，公投不是大型民意調查，而是公民直接民意的展現，痛批當年阻礙《公民投票法》立法的國民黨，現在改口說「兩個是一樣的，要合在一起舉行」，都是為了他們方便就好，「利用民主來傷害民主」。

陳宗彥說，他主張不同意公投綁大選，因為國民投票和選舉意義、影響都不一樣，不可以混為一談，如果公投和選舉一樣，為什麼1996年連總統都可以選舉了，卻仍無法行使公投權利，直到2003年才通過《公民投票法》，「諷刺的是，當年阻礙立法的國民黨，現在說：兩個是一樣的，要合在一起舉行」，都是為了他們方便就好，不是為了國家整體利益。

▲內政部政務次長陳宗彥（左）、國民黨立委江啟臣（右）。（圖／中選會提供）

陳宗彥表示，選舉是對於人的選擇，公投則是對事情的討論，兩者本質不同，人民可以透過選舉檢驗人或政黨是否表現良好，但是公投討論的是政策方向，無關政黨，也沒有所謂輸贏之分，攸關的是國家未來發展、重大政策，難道不需要理性的討論？這麼重要的直接民權，程序要正當、選務要順暢、投票要制度、討論要充分，這才是公投應該要有的基本標準。

陳宗彥說，大家很清楚，2018就是公投綁大選慘痛的經驗，當時在第一階段就有高達59案被提出，最後成案10案，且很遺憾的是，當時戶政機關人員忙於製作公職選舉名冊同時，還要針對10公投案逐案審查連署人名冊，當時527萬連署人中，有109萬人不符合審查的規定，甚至有連署人名冊是同一個筆跡、顏色，還有往生者居然被連署在上面，也因此讓社會大眾產生非常高的疑慮。

陳宗彥表示，2018年也發生「一邊投票、一邊看開票」的狀況，因此發生該年國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效之訴；2018年當時大家都在關注縣市長勝選者是誰，大家現在還記得幾個公投案的內容？當時選舉過程裡面，有哪個公投案有像今天這樣子，讓社會有充分溝通討論的機會？

陳宗彥並批評代表正方的國民黨立委江啟臣說，國民黨在民主素養上，仍然有極大的誤解，公投怎麼是為了省錢、圖方便、容易過關就好？很遺憾國民黨永遠站在人民的對立面，在台灣民主的進程中，利用民主來傷害民主。

陳宗彥舉例說，今年公投、選舉沒有綁在一起，因而讓國民黨籍縣市首長可以清楚表達自己的意見和想法，跟國民黨的主張是不同的，2018年九合一選舉非常激烈，壓縮公投案被討論的空間，無法真正溝通討論。

另針對國民黨主席朱立倫日前稱「四大公投就是倒閣公投」，陳宗彥直言，「這跟現任閣揆有什麼關係？」這是把公投當作政治手段，跟政治利益綁在一起，耗損台灣的民主能量，且在公投說明會之前，國民黨一直喊「上駟對下駟」，什麼上下尊卑之分，國民黨永遠無法脫離舊思維，這是他們無法尊重公民投票的表現。