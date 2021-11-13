江啟臣點名綠營「這些人」都挺過公投綁大選　諷：選輸了就想改規則

記者楊蕓／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4大公投案將在12月18日投票，中選會13日舉行首場電視意見發表會。「公投綁大選」領銜人、國民黨立委江啟臣痛批，公投與大選脫鉤就是變相阻礙公投，「阻礙公投就是阻礙民主」，更一一點名過去民進黨曾主張公投綁大選的言論，痛批民進黨雙標，只因為擔心公投綁大選會對政權有危險。

第19案公投主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」正方代表人為國民黨前主席江啟臣，反方代表人為內政部次長陳宗彥。

「民進黨在野時力推公投，執政卻阻擋公投。」江啟臣發言時指出，2016民進黨全面執政後修改公投法，包括公投綁大選，以及降低連署門檻、讓公投更加容易成案，修法通過後民進黨相當滿意 ，蔡英文甚至站出來說「人民作主，還權於民」。

▲公投說明會第一場，公投綁大選正方代表江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣說，2018年10個公投案有7個通過，代表政府執政「漏氣」，政府不但沒好好檢討政策被推翻，2019年6月民進黨再提出修法，收回公投綁大選，只因為2018年選舉輸太多，擔心2020年公投綁大選會對政權有危險。

江啟臣批評，修法後公投不再綁大選，每兩年才能投一次票，不僅降低投票率，也讓通過的機會降低，是「變相阻礙公投」，「阻礙公投就是阻礙民主，更違反了憲法保障公民權的精神。」

江啟臣一一點名過去民進黨主張公投綁大選的發言，包括2008年前總統陳水扁說「公投綁大選是民主常態，更是天經地義的事情」；立法院長游錫堃2008年在民進黨主席任內曾說「公投是人民基本權利，在先進民主國家，公投都和選舉合併舉行，民進黨也認為公投和選舉合併舉行很正常」；行政院長蘇貞昌2013年時曾說，「公投是人民行使的直接民權，2014年剛好有選舉，合併舉行可以節省經費」。在2016年12月公投法修正通過後，高雄市長陳其邁還嘲諷國民黨說「一直視公投綁大選為毒蛇猛獸，殊不知全世界所有公投案，幾乎都跟大選一起舉行。」

江啟臣痛批，以上這些都是當年民進黨所主張的，修來修去都是民進黨，唯一不變的就是「選輸就改」，顯然「還權於民」根本就是一場騙局。

江啟臣最後說，與其一直講抗中保台，「公投才能保台」，用公投破除執政的謊言、用公投對抗政府雙標、用公投制裁政府的獨裁專制，台灣民主走到今天，人民可以選擇政黨、總統，但也必須告訴得到權力的執政者，一樣要受到人民監督，人民才是最後的主人。

▲正方代表江啟臣、反方代表陳宗彥、主持黃秀端參與公投綁大選公投案意見說明會。（圖／中選會提供）