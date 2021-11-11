恆春半島四重溪溫泉季活動開跑　一張圖讓你停車免煩惱

▲恆春半島四重溪溫泉季活動開跑，恆春警方規劃交通疏導勤務措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島四重溪溫泉季活動13日開跑，至2022年2月15日止，為期3個月；明(12)日晚上8時舉辦點燈儀式，恆春警分局為因應湧入的人潮及車流，會同縣府、公所等單位規劃了交通疏導工作及停車措施，籲請遊客配合。

警方規劃交通疏導路線如下：

1、四重溪溫泉公園禁止擅自經營固定或流動攤販、禁止甲類及乙類大客車駛入及採單向通行管制。

2、會場入口及周邊道路沿線裝釘交通錐防止民眾違停，並管制車輛單向進出。

3、車輛採單向通行管制，設置遵行方向標示牌，提醒車輛循管制方向行進，並於禁止停車路段擺設交通錐，嚴禁違規停車。

4、管制車輛由溫泉公園路口進入，洺泉溫泉旅館前則管制禁止車輛逆行進入玉泉巷。

另規劃2處停車處所；第1處是溫泉公園停車場，可停放約20台汽車，警方並於溫泉公園停車位達8成滿後實施停車場滿場機制，禁止車輛進入，引導車輛至第2處公有停車場，可停放40台汽車，另四重溪外環道沿線兩旁車道亦可停放150至200台汽車。

警方說，溫泉路7-11超商前、文明路口、公有停車場與外環道T字路口等3處，嚴禁民眾違規停車、購物。而週一至週五管制時間18-22時，假日16-22時。

恆春警分局分局長陳至瑋呼籲，四重溪地區街道路幅寬度較狹小，停車場容納量有限，民眾可多加利用大眾運輸工具及主辦單位提供的接駁公車，亦可行駛四重溪外環道前往及停車，避開易塞車的路段，並 提醒遊客勿因一時貪圖方便而違規受罰，影響旅遊興致。