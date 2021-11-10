降低交透事故發生率　屏警發送人車兩用反光背心

▲屏東警分局利用宣導集會場合，發送人車兩用反光背心，讓民眾感到窩心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局為維護電動輔助自行車行車安全，特別製作「人車兩用反光背心」發放給電動輔助自行車使用者，即使夜間行駛，也能清楚讓用路人辨識，提高夜間能見度，讓民眾感到很窩心。

依據屏東縣警察局交通事故統計資料，今年1-9月全縣共發生354件電動車交通事故，而隨著代步工具日益發達，愈來愈多行動不便的長者，會駕駛電動車穿梭於車水馬龍的街道，一旦發生車禍，往往導致嚴重傷亡，實為交通事故高風險族群，尤其在夜間，電動車如未裝設燈光或反光裝置，更易使後方車輛駕駛人視線誤判而引發事故。

為降低電動車交通事故，屏東警分局長方秋梅募集資源，製作「人車兩用反光背心」350件，並請同仁利用各宣導集會場合推廣發送。

反光背心不僅能套在電動車椅背上，大幅提升夜間行駛的能見度，亦可供習慣於清晨或夜間出門散步的長者穿著，對於後方來車有警示作用，讓民眾感受到警察的用心。

分局長方秋梅表示，屏東警分局防制交通事故不遺餘力，未來將會持續製作與發送反光背心，供更多有需要的長者取用，期盼能避免交通事故的發生。