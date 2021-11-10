康樂國小參訪台東警察分局 　歡樂氣氛中體驗警察工作

▲學生有獎徵答踴躍參與。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市康樂國小於日前安排參訪台東警察分局的校外教學活動，小朋友們一進到分局內，便專注地聽警察哥哥和姐姐介紹辦公環境及各種警用裝備，現場員警除了介紹警察工作外，更讓孩子們輪流和巡邏車拍照，體驗乘坐在警車上的感覺，滿足學童對波麗士的好奇心。

▲坐上巡邏車拍照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

康樂國小的老師們為了使學生了解警察的職務及工作內容，帶著1、2年級的學生，到台東分局參訪，活動中由警備隊隊長曾尹政先帶著小朋友參觀分局的辦公環境，再分別由交通組組長董遠展及偵查隊偵查佐張惠雯，介紹交通和刑事警察的工作內容，最後由中興派出所所長楊義楓及警員吳涓綺，一同介紹派出所員警的職務及警用裝備，包含警槍、無線電、警用行動電腦、酒測器、防彈衣、警棍、辣椒水與手銬等，讓小朋友更加了解警察這份工作。活動過程中，學童們都很專注地聽講，對於有獎徵答更是踴躍參與，孩子們可以在歡樂的環境中，增添對警察執勤工作的認識，更了解如何保護自己的安全，也能改變警察嚴肅的形象，讓孩子們在需要幫忙時願意向警察請求協助。

活動後段在介紹巡邏車時，小朋友們都興奮地坐上警車拍照，最後台東分局為每位參訪的學生準備1份精美的小禮物，小朋友們收到後欣喜的神情都表現在臉上，也依依不捨地和接待的員警道謝與道別，為這次的參訪寫下完美的句點！