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善心警牽線善心人急募物資　協助腦麻中風里民　

▲里港警分局三地門分駐所副所長曾立吉、警員杜振華到民眾家中送紙尿布等物質 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局三地門分駐所副所長曾立吉、警員杜振華到民眾家中送紙尿布等物質 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局三地門分駐所副所長曾立吉、警員杜振華於日前擔服轄區巡邏勤務時，得知轄區3位民眾因身體障礙終日臥病在床，家庭收入有限，支應他們生活用品顯得吃力，即主動募集紙尿布等物資送他們住處，暫解家屬燃眉之急。

▲里港警分局三地門分駐所副所長曾立吉、警員杜振華到民眾家中送紙尿布等物質 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

經了解，唐姓男子（69歲）於2018年中風癱瘓迄今、朱姓男子（28歲）及馮姓男子（28歲）分別均自出生起即罹患腦性麻痺，三人均終年臥病在床，起居需由家人照料，且因無法自行便溺故需長期使用成人紙尿布、看護墊。

他們3人的家人均以務農或打臨時工維生，生活僅依靠政府低收入補助過活，由於以臨時工維持家計的家屬因疫情關係造成工作減少，導致收入銳減，生活雪上加霜，導致家庭經濟困頓無法負擔患者醫療用品，生活壓力龐大。

副所長曾立吉得知後，發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，立即透過民間不願具名的善心人士，捐贈成人紙尿布、看護墊等，並與警員杜振華一同送至他們3人家中，期望幫他們度過難關，讓他們家屬很感激。

里港分局分局長鄭頴聰肯定曾、杜二員主動發掘轄內需救助貧困人家，足為同仁表率，殊值嘉勉。期望藉此拋磚引玉，讓更多弱勢家庭得到援助，為社會注入一股暖流。

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