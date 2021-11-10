半年阻詐金額超過千萬元　屏警向銀行行員致謝

▲屏東警分局長方秋梅頒發感謝狀感謝銀行行員協助成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局轄區內銀行，半年內成功攔阻民眾被詐騙件數達50件以上、金額超過千萬元，分局長方秋梅10日到銀行頒發感謝狀給行員，並進一步交流，未來持續合作為民眾財產把關。

為防堵詐騙集團，堅強守護轄內民眾財產安全，落實不定線、不定時金融巡守，並積極轄內金融機構及超商成立打詐群組，保持良好互動聯繫，當遇有民眾疑似遭詐騙情或可疑詐欺車手前往提領款時，立即啟動通報機制，由轄區警方迅速到場了解，即時攔阻民眾被害款項。

屏東分局方秋梅分局長為感謝臨櫃行員於民眾欲匯款第一時間，注意民眾神情態樣細微變化、落實關懷提問，半年內攔阻達50件以上、阻擋金額超過新台幣1千萬元以上，其中一筆金額達60萬元。

今天特別前往轄內台灣銀行、中國信託等金融機構，致贈感謝狀；也再次強調警方及銀行是共同防制詐欺夥伴關係外，更希望能持續適時的做好「關懷提問」，以建立牢固的金融機構通報網，並與現場行員進一步交流現行各式詐騙手法，期能共同將攔阻詐騙效益發揮最大，進而守護民眾財產。

屏東警分局呼籲，民眾接獲可疑來電時，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，立即掛斷可疑電話，撥打「165反詐騙諮詢專線」詢問，切勿聽從歹徒話術或指令前往銀行或ATM進行提匯款，或匯款給不認識的開戶人及網友，應釐清匯款用途，避免鉅額財產損失，警方亦將持續秉持警民合作精神，守護民眾財產安全，積極查緝不法詐欺集團，宣示警方打擊詐欺犯罪決心。