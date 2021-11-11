▲新北「茭白筍智慧市集」開賣，品嘗季節限定鮮甜美味。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年10月及11月為新北茭白筍產季，新北市政府於10日起至19日在市府大樓B1設立茭白筍快閃智慧市集，擺設期間限定茭白筍販賣機，提供民眾現採茭白筍、茭白筍加工商品及各式農特產品，洽公的市民朋友隨時想吃茭白筍不用到超市，也不用準備現金，只要手機、信用卡一刷就能輕鬆買。

茭白筍快閃智慧市集販賣機支援信用卡、行動支付及悠遊卡等三種主流無接觸支付功能，為歡慶茭白筍快閃智慧市集開幕，侯市長宣布好康再加碼，茭白筍宅配免運費優惠再增加200組，於三芝區農會官方網站及市府農業局「美味農業得來速」網站均可下單訂購，數量有限。

▲新北市長侯友宜推薦零現金支付購買三芝茭白筍。

三芝區農會理事長林義信表示，三芝區環境優、水質好，種出的茭白筍品質優異，不僅筍白長、筍徑粗，肉質更是白皙細緻，堪稱筍中極品，是許多老饕的最愛。

板橋區農會理事長郭進源表示，新北市政府推動設立智慧市集是未來趨勢，很高興本次能與三芝區農會合作，於產季期間共同推廣三芝的優質茭白筍，希望能讓走過路過的民眾都有機會品嘗到三芝的當季美味。

▲民眾即日起至11月19日可至新北市府B1購買新鮮三芝茭白筍。

侯友宜表示，今年是充滿挑戰的一年，各行各業都被疫情打亂了腳步，農業推廣也較以往更為困難，但市府與各農漁會及農漁民就像是一個大家庭，互相發揮所長，產地區域農漁會及農漁友在生產上努力。

侯友宜說，都會區農會則運用行銷優勢，協助銷售推廣，秉持「先創通路，再開農路」精神，以「美味農業得來速」及「智慧市集」拓展農漁產品銷售管道，持續為農漁友開創穩定的銷售通路，讓新北農業再創高峰。

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