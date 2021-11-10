▲新北紅火蟻防治全國之冠，淡水屯山里首成立「滅火志工隊」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣因國際貿易導致中南美洲的紅火蟻入侵，加上沒有天敵；新北市淡水區屯山里為防治紅火蟻，2年前在新北市政府農業局輔導下成立「滅火志工隊」，舉辦講習並發放防治紅火蟻藥餌，今年將增加生態防治作為，種植芳香萬壽菊等避蟻香草植物，讓紅火蟻離開民眾的生活區域。

早期淡水屯山里有許多農地，曾發現紅火蟻，因此里長李永清發動里民一起動起來防治紅火蟻，在國家防治紅火蟻中心以及新北市農業局投入資源舉辦講習，並成立「滅火志工隊」，經過志工投入心力，屯山里紅火蟻防治面積逐漸減少。

▲紅火蟻穴。



11月5日屯山里舉辦田間紅火蟻防治講習，新北市議員鄭宇恩也一同參與，新北市政府紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄表示，目前新北市紅火蟻防治面積減少222公頃，解列案件64件，皆為全國之冠。

紅火蟻專管中心今年更編列二倍防治預算經費，全台首成立「滅火志工隊」淡水屯山里與社區志工共同防治成效佳，執行秘書洪勝雄希望各里也能籌組志工隊自主防治，今年更會鼓勵民眾種植芳香萬壽菊等避蟻香草植物，引進以生態防治方式，讓紅火蟻離開民眾生活的區域。

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