　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北青農力！打造青農即戰力　4大面向系列課程開跑

▲新北青農力！打造青農即戰力 4大面向系列課程開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲新北青農力！打造青農即戰力，4大面向系列課程開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助新北市青年農民在後疫情時代，創造農業新價值，新北市政府農業局針對數位行銷、包裝設計、休閒農遊及市場通路趨勢4大面向，透過110年度新北市農村總合發展計畫，規劃「新北青農力・打造青農即戰力」系列課程，邀集產學各界專家開辦4場課程及1場通路參訪，課程完全免費，名額有限。

在青農力計畫實地訪視農友的過程中，發現多數青農對於通路銷售、包裝設計和數位行銷等主題有興趣，因此農業局特別對症下藥，依照青農需求設計相關課程；11/12日辦理「精準社群行銷」及「打造吸睛社群圖卡」課程；11/16日辦理「如何設計一場體驗」及「創新農業旅遊」課程；11/19日辦理「產品包裝設計流程解析」及「產品包裝成本與品牌行銷操作」課程；11/22日辦理「通路合作-誠品知味市集」課程，4大主題課程邀請產學各界菁英教授農業課程及進行業界實務觀點分享，培養青農經營即戰力。

▲新北青農力！打造青農即戰力 4大面向系列課程開跑。（圖／新北市農業局提供）

除了系列課程外，也規劃實地觀摩交流活動，12/3日規劃前往新竹關西休息站參訪新東陽國道通路，透過實地參訪了解通路運作、商品販售狀況，藉由企業實際作法與累積的知識及觀點；另為鼓勵青農參與訓練課程，本年度規劃每堂課程結束後，將辦理課後評量測驗，總成績前6名之青農，提供價值5000元廣告投放行銷資源或文宣品設計獎勵（2擇1同分者獎金平分）。

農業局長李玟表示，農業局持續推動新北青農力計畫，除了持續挹注資源輔導青年農民，也鼓勵青年加入農業這個大家庭，透過建置服務平臺、整合並提供資源，從生產到銷售提供全方面的協助，以培育新世代農業趨勢，提升本市新農民經營即戰力。此外也秉持著「先創通路、再開農路」的精神協助青農媒合銷售通路、創造異業合作機會。相關連結「新北青農力扶育」網站

【更多新聞】

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站「駐駕新北3天」佑平安

「謝謝你幫我找到爸爸」　3年前無名屍...警靠毛線帽+球鞋助返家

基隆環保局上門查違規爆衝突　稽查員遭3囂張員工打破頭

亂丟垃圾「天眼」開罰　情侶檔怒了「加倍奉還」這下鬧大了

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
歐派當手機架！她曝「大胸女生困擾」：鈕扣真的會噴飛
成大醫學生「代刀縫傷口」！醫曝內幕：有背景待遇不同
顏清標遭爆欠債！華南銀2點聲明回應了
吃火鍋不發胖秘訣曝！營養師：主食選「這一樣」
顏清標「獨留」回應欠債傳聞：一生重情重義　絕不會落井下石
雞排妹穿肉色比基尼化身「飛機杯通道」　火辣縮圖惹遐想
快訊／台積電宣布到高雄設廠　陳其邁發聲了
顏寬恒投入中二補選　臉書曝心路歷程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界宗教博物館20周年館慶　蔡英文祈福點燈啟動靈性生態館

快訊／台積電宣布到高雄設廠　陳其邁曝關鍵：化不可能為可能

新北青農力！打造青農即戰力　4大面向系列課程開跑

新北農青推Outdoor森林療癒　農林一日體驗13日登場

鼓勵中高齡重返職場　桃園議員林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

桃園就業中心搬家　新址位於市府行政園區服務更升級

聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

黃偉哲邀身障代表檢視公車無障礙服務SOP　輪椅女孩：感謝黃市長關心

黃偉哲力保市民健康權益　台南推動食安五環政策績效六都第一

祭出技術性杯葛力挺周奕齊　台南藍軍、無黨抗議水利預算不重視偏鄉

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

阿喜「認愛無尊」已見過家長！　欣賞他2優點...曾國城：她偏好牙齦XD

世界宗教博物館20周年館慶　蔡英文祈福點燈啟動靈性生態館

快訊／台積電宣布到高雄設廠　陳其邁曝關鍵：化不可能為可能

新北青農力！打造青農即戰力　4大面向系列課程開跑

新北農青推Outdoor森林療癒　農林一日體驗13日登場

鼓勵中高齡重返職場　桃園議員林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

桃園就業中心搬家　新址位於市府行政園區服務更升級

聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

黃偉哲邀身障代表檢視公車無障礙服務SOP　輪椅女孩：感謝黃市長關心

黃偉哲力保市民健康權益　台南推動食安五環政策績效六都第一

祭出技術性杯葛力挺周奕齊　台南藍軍、無黨抗議水利預算不重視偏鄉

林岱安3分砲、統一獅6比2勝桃猿奪5連勝　下半季封王M4

省思罷免制度　黃國昌親吐公道話：若改回雙二一罷韓會成功？

最美博士揭「GG變黑4原因」！手槍打太多？答案是肯定的

貨攬雙雄財報佳音連連　看好第四季需求強勁「淡季不淡前景旺！」

原要花17年！台積電明年就在高雄設廠　廖泰翔：廠商看到市府態度

新秀邱辰猛打賞率龍4比2勝　富邦悍將下半季確定淘汰

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

吳慷仁被勒脖險窒息！半夜拍「送肉粽」隊伍…導演突聲音啞掉

270家中概股恐遭美強制下市！　台灣複委託投資54億

顏清標遭爆欠債！華南銀也成苦主　晚間2大點聲明

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

地方熱門新聞

台積電宣布到高雄設廠　陳其邁說話了

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11/9日施打

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

南投縣環保局承諾　草屯垃圾山明年底前全數移除

彰化農民淌血　質疑重劃案「黑幕重重」

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

越南移工尖刀刺死前雇主　否認犯案遭判15年

改裝車噪音擾民　台東祭出聲音照像科技執法

高屏溪驚見「浮屍」警1關鍵確認身分

更多熱門

相關新聞

新北農青推Outdoor森林療癒課程

新北農青推Outdoor森林療癒課程

疫情影響下，易造成情緒起伏與壓力增加，新北市石碇區「烏塗農再社區」在地青年黃政漢，在故鄉推動農村再生計畫，力邀農村長輩與正念減壓導師、青年瑜伽老師、茶席老師共同參與培訓，森林療癒一日農林體驗活動即日起受理報名，並於11月13日登場，歡迎有興趣民眾參與。

六塊厝漁港靜待旅人尋幽訪勝　夕陽伴隨暖暖霞光

六塊厝漁港靜待旅人尋幽訪勝　夕陽伴隨暖暖霞光

新北傳統藝術進校園　在地小學瘋百年北管文化

新北傳統藝術進校園　在地小學瘋百年北管文化

新北與企業攜手「還海行動」　200志工共同淨灘

新北與企業攜手「還海行動」　200志工共同淨灘

金山警「擴大臨檢」　遏止危險駕車噪音

金山警「擴大臨檢」　遏止危險駕車噪音

關鍵字：

新北青農市場通路

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

星巴克11／8起「連5天」買一送一

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

5歲女童生子...親生兒以為「她是姊姊」

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面