▲新北青農力！打造青農即戰力，4大面向系列課程開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助新北市青年農民在後疫情時代，創造農業新價值，新北市政府農業局針對數位行銷、包裝設計、休閒農遊及市場通路趨勢4大面向，透過110年度新北市農村總合發展計畫，規劃「新北青農力・打造青農即戰力」系列課程，邀集產學各界專家開辦4場課程及1場通路參訪，課程完全免費，名額有限。

在青農力計畫實地訪視農友的過程中，發現多數青農對於通路銷售、包裝設計和數位行銷等主題有興趣，因此農業局特別對症下藥，依照青農需求設計相關課程；11/12日辦理「精準社群行銷」及「打造吸睛社群圖卡」課程；11/16日辦理「如何設計一場體驗」及「創新農業旅遊」課程；11/19日辦理「產品包裝設計流程解析」及「產品包裝成本與品牌行銷操作」課程；11/22日辦理「通路合作-誠品知味市集」課程，4大主題課程邀請產學各界菁英教授農業課程及進行業界實務觀點分享，培養青農經營即戰力。

除了系列課程外，也規劃實地觀摩交流活動，12/3日規劃前往新竹關西休息站參訪新東陽國道通路，透過實地參訪了解通路運作、商品販售狀況，藉由企業實際作法與累積的知識及觀點；另為鼓勵青農參與訓練課程，本年度規劃每堂課程結束後，將辦理課後評量測驗，總成績前6名之青農，提供價值5000元廣告投放行銷資源或文宣品設計獎勵（2擇1同分者獎金平分）。

農業局長李玟表示，農業局持續推動新北青農力計畫，除了持續挹注資源輔導青年農民，也鼓勵青年加入農業這個大家庭，透過建置服務平臺、整合並提供資源，從生產到銷售提供全方面的協助，以培育新世代農業趨勢，提升本市新農民經營即戰力。此外也秉持著「先創通路、再開農路」的精神協助青農媒合銷售通路、創造異業合作機會。相關連結「新北青農力扶育」網站

【更多新聞】

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福 首站「駐駕新北3天」佑平安

「謝謝你幫我找到爸爸」 3年前無名屍...警靠毛線帽+球鞋助返家

基隆環保局上門查違規爆衝突 稽查員遭3囂張員工打破頭

亂丟垃圾「天眼」開罰 情侶檔怒了「加倍奉還」這下鬧大了