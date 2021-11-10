「最近聲量超過柯P」　林右昌：柯市長可能吃醋...勸聰明人要謙虛

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議員陳明建今（10日）在議會總質詢時，針對基隆捷運規劃案台北市長柯文哲、基隆市長林右昌隔空不斷交火，質疑林右昌在蹭聲量？林右昌回應，因為最近他的聲量超過柯P，柯市長可能吃醋，有點不太習慣。

捷運的問題非常單純，但最近因為政治的口水，做了抹黑和扭曲，非常不足取，林右昌說，柯P過去聲量高於別人，最近可能因為他的聲量超過柯P，柯市長可能吃醋，有點不太習慣，沒有所謂蹭聲量的問題。他一再說明，很多計畫的執行，都是有證有據的，柯市長每一次的批評，最後都證明他是錯的。

林右昌表示，基隆捷運對北北基三個城市交通廊帶和經濟發展，對都是有非常大的助益，不只是為了通勤，他已經講過N次了。

至於中央自購59.4萬劑效期僅約1個月的AZ疫苗，柯文哲狠酸「他是認為我智商不到70嗎？」林右昌說，非常不以為然，就像人在取名字的時候，常說命裡面欠什麼補什麼，欠水補水，欠金補金，柯P可能也是這種補償的心態，他可能就是欠什麼東西所以才一直說，越聰明的人應該要越謙虛才對。

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