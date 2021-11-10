重批柯P公開講未定案基捷路線　林右昌再轟：非常沒政治道德

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

「把沒有定案的路線拿到廣播節目講，中華民國從來沒有一個政治人物這樣做！」基隆市長林右昌對國民黨議員何淑萍質詢基隆捷運何時開工時？在議會答詢，並且重批台北市長柯文哲「非常沒有政治道德」。

議員何淑萍質詢表示，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌每天因基隆捷運吵來吵去，讓民眾大家「霧煞煞」，表示聲量不能當飯吃，逼問市長林右昌基隆人關心的是何時能動工？林右昌說，基隆捷運在基隆端這段的優化，是台鐵局提出，期程交通部長王國材已有說明。

林右昌表示，目前為止新北端的路線優化，都還沒有最後的共識，柯市長把沒有做最後確認、定案的事情，拿出來講，很容易誤導，其實並還沒有。「柯市長這樣子做，我覺得非常沒有政治道德，整個規畫案是交通部在規畫主導，一個還沒有大家最後確認的東西，他拿到廣播電台節目去講，中華民國從來沒有一個政治人物這樣做！」林右昌忍不住痛批柯文哲。

林右昌接著說，基隆捷運計畫和工程執行有一定的順序，要確定運具的形式、路線、場站等，接著會進行細部設計、都市計畫變更，最後才到發包施工的階段，不是規畫完就動工。

「不會啊！他在幫你蹭聲量，他現在把你炒到最高點，你應該已經是部長級了你們兩個聲量不相上下」何淑萍加重語氣質詢，林右昌最後答詢，如果沒有柯市長不斷對外放話，本來在年底綜合規畫路線就會定案日前交通部長王國材有回答期程，他不再贅述。

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