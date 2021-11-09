世界宗教博物館20周年館慶　蔡英文祈福點燈啟動靈性生態館

▲世界宗教博物館創辦人心道法師、總統蔡英文與跨宗教領袖等，帶領全場與會貴賓共同點亮祈福燈祈禱。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

世界宗教博物館今（9日）成立滿20周年，館慶典禮舉辦「華嚴世界-靈性生態館」啟動儀式，未來將透過教育展示，促進形成各界對保護環境生態的共識；適逢世界宗教和諧日，靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師，特別邀請總統蔡英文、以及內政部、文化部等官員代表，還有跨宗教領袖等貴賓共同為生態永續、地球平安、世界和平祈福。

30多年前，心道法師立下籌建世界宗教博物館的慈悲大願，在各界支持下，終於在2001年開館，20年來，宗博館以尊重、包容、博愛為其核心價值，持續深耕「宗教交流、藝術文化、生命教育」3大領域，藉此推動「愛與和平」理念的實踐，未來將連結各宗教進行靈性生態教育，期待人類早日靈性覺醒，讓愛與和平的世界早日到來。2017年，宗博館成為台灣「博物館法」立法後，第一座登記立案的私立博物館，標誌其邁向專業與社會服務的新里程碑。

▲新北市長侯友宜（左2）到世界宗教博物館，給予20歲生日祝福。

宗博館20周年館慶典禮，以「看見宗博，回歸靈性」為核心，重頭戲是在世界宗教展示大廳內舉辦「華嚴世界-靈性生態館」啟動儀式，以2分鐘視覺饗宴震撼心靈，更新開館時舊有的「華嚴世界劇場」設備，將圓形球體模擬為不同角度的地球，外部播放愛地球主題環場影片，堪稱後疫情時代的數位心靈禮物。

總統蔡英文致詞表示，肯定靈鷲山在慈善、公益的奉獻，在東北角以實際的親子淨灘行動，支持環保；疫情期間帶給民眾心安的力量，非常榮幸在世界宗教和諧日，與跨宗教代表一起為地球生態祈福。

▲國民黨主席朱立倫提前到場祝賀，參觀宗博20館慶年系列特展。

除了靈鷲山國際榮譽董事會致贈「靈性生態館」做為宗博館20歲的生日禮物，佛光山致贈星雲大師手書墨寶「慈心仁德」，表彰宗博館實踐慈悲滿的寓意；靈鷲山護法會及靈鷲山國際榮譽董事會成員，從宗博館創建到營運，一路發心護持、無私奉獻，現場特別安排「蓋手印」儀式，感恩護持的善舉。

心道法師多年好友、國民黨主席朱立倫提前到場祝賀，感佩心道法師的宏願就是世界和平、心靈和平，在世界宗教議會倡議心靈環保、世界和平。新北市長侯友宜特別在會議空檔到宗博館，致詞感恩宗博館帶給新北400萬市民心靈滋養與生命教育。侯友宜提到，新北市何其有幸，有靈鷲山和世界宗教博物館這兩塊寶地，更感謝宗博館推動許多生命教育活動，讓新北市的孩子認識生命、學習愛地球愛和平。

▲心道法師（右）致贈佛足石，感恩華嚴世界靈性生態館捐贈人林芳瑾社會福利慈善事業基金會執行長林芳寬。

▲世界宗教博物館成立滿20周年「華嚴世界-靈性生態館」啟動儀式。

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