朱立倫會見歐盟代表　肯定歐盟「反萊劑」保護食安

▲朱立倫會見歐盟經貿辦事處處長高哲夫 (Filip Grzegorzewski) 以及副處長馬威杰 (Guillermo Martinez)。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫今（10日）上午於中央黨部會見歐盟經貿辦事處處長高哲夫 (Filip Grzegorzewski) 以及副處長馬威杰 (Guillermo Martinez) 等，針對食品安全及兩岸關係等議題交換意見，他肯定歐盟在內160多國禁止萊劑，為民眾食安把關。

朱立倫表示，民以食為天，執政者應將人民的健康放在首位，人民健康，國家才會富強。重視食品安全是全球的趨勢，連同歐盟在內的160多個國家都全面禁止萊劑，他肯定歐盟為民眾食品安全把關的努力，也重申國民黨反萊豬的堅定立場，守護台灣人民健康。

朱立倫提到，歐盟國家多具有歷史悠久的民主體制，他相信，人民對於政府的信心來自好的治理，如同歐盟成員國擁有多元的文化、尊重彼此不同的價值觀，台灣民主也需要多元的聲音。國民黨保衛台灣70多年，對兩岸和平與經貿交流有著不可抹滅的貢獻，也會繼續堅持捍衛中華民國的安全與繁榮。

國民黨表示，今天歐盟來訪，雙方會談氣氛十分融洽，今後也將持續與外國駐台代表密切聯繫，強化國際交流、深化對外關係連結。