蘇貞昌暗指朱立倫是「馬」　國民黨譴責：粗俗

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中選會針對年底4大公投舉行5場意見說明會，國民黨主席朱立倫不滿民進黨出席代表名單，形容此為「下駟對上駟」，行政院長蘇貞昌則回擊「馬講話人聽不懂」。對此，國民黨文傳會主委凌濤今（10）日譴責，蘇貞昌又再次失控、粗俗噴口水。

凌濤表示，蘇貞昌又再次失控、粗俗噴口水，還敢質問在野黨主席「哪隻馬聽得懂人話？」應該是行政院長才聽不懂人話，常常聽不見人民聲音，棄民意於不顧。

凌濤呼籲，蘇貞昌不要閃躲公投說明會的戰帖，不敢面對、避而不戰，給人民吃有毒的萊豬、箝制公民權利，卻只懂得隔空叫囂，國民黨呼籲蘇貞昌，與其噴政治口水，倒不如收下戰帖，與國民黨在公投說明會上，一起講道理、說明話。

國民黨主席朱立倫昨（9日）表示，民進黨為了轉移，不讓蔡英文公開出來接受辯論，誠摯地呼籲作為負責任的執政黨應該大大方方的接受在野黨、大家共同的疑問，到底今天執政黨對於這四大公投議題，能不能開誠佈公地跟大家一起辯論、討論？

其他人也看了這些新聞...

► 4大公投同意度排行「反萊豬居冠」 39.6%不同意重啟核四

► 4大公投過關門檻估5百萬票 2018十項公投有7案成功闖關

► 公投查詢系統上線 逾1988萬人可投票超越總統大選



相關新聞...

► 1218四大公投 藍綠黃白立場一次看

► 20場公投意見發表會時程曝 連勝文談萊豬、呱吉VS黃士修辯核四

►向蔡英文下公投辯論戰帖 朱立倫：別躲在發言人後面

