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顏寬恒宣布參選　學者范世平：顏家綁架朱立倫和盧秀燕

▲▼師範大學政治研究所教授范世平。（圖／記者陳政錄攝）

▲學者范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中二選區立委補選將在明年1月9日投票，國民黨前立委顏寬恒9日晚間宣布參選，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕和中部地區國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣、許淑華、謝衣鳯同台力挺，展現藍營團結氣勢。不過，台師大政研所教授范世平分析，朱立倫原本看衰顏家，盧秀燕也為明年市長選戰始終不表態，但顏家「以死相逼」，是顏家徹底綁架了朱、盧兩人。

范世平今天透過臉書表示，顏家徹底綁架了朱立倫、盧秀燕與國民黨，顏寬恒宣布參選前，朱立倫曾推稱參選人選是「地方的事」，根本是看衰顏寬恆的補選，因爲支持罷免陳柏惟的有77899票，但反罷免的也高達73433票，顏在補選上沒勝算；而且這場補選是全國性的，民進黨一定傾全力揭發顏家的敗行劣跡，加上顏家在當地30多年來也得罪了不少人，屆時反顏勢力會傾巢而出，顏家恐無法招架，「所以，如果顏家落選，朱不想擔此責任，因此想與顏家切割。」

范世平並指，盧秀燕一直與顏家保持距離，從罷免陳柏惟開始，她始終不表態，因為明年她要連任市長，她知道如果支持顏家會趕跑中間選民與中產階級，所以對於顏寬恆參加立委補選，也是一直作壁上觀，但是顏家就是「以死相逼」，朱立倫如果不挺顏寬恆參加補選，顏家既不讓出這個立委名額，也不參選，就讓民進黨提名的前立委林靜儀當選，屆時責任還是推給朱，盧秀燕如果不挺顏參加補選，明年盧的連任大家走著瞧，顏家是成事不足但敗事絕對有餘。

范世平表示，林靜儀被民進黨徵召是她去台北的中央黨部，顏被徵召卻是朱南下，凸顯顏家看扁了朱，連高鐵票的錢也不想出，更不想浪費時間的跑台北一趟，同時預言到明年1月9日立委補選前，顏家會面對有史以來最徹底而嚴苛的檢驗，而顏家一定還是如昨天一樣雙手合十的不予回應，所以，支持罷免陳柏惟的77899票肯定還是投顏寬恆，但反罷免的73433票卻是絕對支持林靜儀，但以上這兩方都是「陸戰」，鮮少住在外地而回鄉投票的「空戰」。

范世平表示，明年補選時，台中第二選區的外縣市子弟，難道還能繼續坐視顏家透過雙手合十來遮掩一切？這是把選民當白癡在耍嗎？顏寬恆的「空戰」贏得了林靜儀嗎？顏如果在立委補輸了，朱立倫與盧秀燕一定與顏家徹底劃清界線，因為昨晚他們無奈的表情說明了一切：「我的人情已經還給你顏家了，我不欠什麼了」。

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關鍵字：

顏寬恒盧秀燕朱立倫

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