蘇貞昌嗆「不要把人跟馬比」　朱立倫：每天跟別人鬥嘴不是好方法

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨在公投說明會陣前換將，衍伸「下駟對上駟」爭議，行政院長蘇貞昌嗆國民黨主席朱立倫「不要把人跟馬比」，國民黨主席朱立倫反擊，這句話不是他講，如果拿一句不明來源或媒體講的話，每天跟別人鬥嘴，真的不是好方法。

四大公投將於12月18日投票，中選會舉辦5場公投說明會，原訂要參與的國民黨主席朱立倫臨時換將，自己則改向蔡英文總統下辯論戰帖，至於換將理由衍伸出「下駟對上駟」的說法，也引起黨內爭議。

針對朱立倫不滿民進黨派出的人員如「下駟對上駟」，決定換將並邀蔡英文總統辯論，蘇貞昌昨反嗆，「每個人都是人才，不要把人跟馬比，馬講話人聽不懂」，今天受訪時再批評，用馬來比喻人的是國民黨，還分上下的也是國民黨，我講馬聽不懂人話，朱立倫不服氣，請他帶出來讓我看看，哪一隻馬聽得懂人話。

「是朱立倫講的嗎？是國民黨誰講的嗎？」朱立倫10日受訪時強調，蘇貞昌自己要聽清楚、看清楚，今天如果這樣不明來源或媒體講的，作為一位國家最高行政首長，每天跟別人鬥嘴，真的不是一個好方法，最好的方式是能夠讓民眾看到你好好做事，讓大家放心，而不是每天找人抬槓。

其他人也看了這些新聞...

► 4大公投同意度排行「反萊豬居冠」 39.6%不同意重啟核四

► 4大公投過關門檻估5百萬票 2018十項公投有7案成功闖關

► 公投查詢系統上線 逾1988萬人可投票超越總統大選



相關新聞...

► 1218四大公投 藍綠黃白立場一次看

► 20場公投意見發表會時程曝 連勝文談萊豬、呱吉VS黃士修辯核四

►向蔡英文下公投辯論戰帖 朱立倫：別躲在發言人後面

