「朱立倫還是向地方派系妥協」　民進黨：改革都嘴巴說說而已

▲朱立倫、盧秀燕現身力挺顏寬恒投入補選。（圖／記者白珈陽攝）



記者陶本和／台北報導

對於台中二選區立委補選，國民黨終於敲定由顏寬恒出戰。對此，政治學者范世平10日認為，顏家徹底綁架了朱立倫、盧秀燕與國民黨；而綠營幕僚表示，朱立倫最後還是向地方派系妥協，顯見什麼改革都是嘴巴說說而已。

范世平指出，有媒體報導，11月1日嚴寬恒北上與朱立倫見面，談了半小時卻沒有結果，對於顏是否參加補選，朱立倫推說是「地方的事」，其實意思就是「顏家的事」。

范世平認為，朱立倫根本看衰顏寬恒的補選，因為支持罷免陳柏惟的有77899票，但反罷免的也高達73433票，顏在補選上沒勝算。他指出，顏家在當地30多年，也得罪不少人，屆時反顏勢力會傾巢而出。

至於盧秀燕，范世平表示，她一直與顏家保持距離，從罷免陳柏惟開始，始終不願意表態，因為明年她還要連任市長，知道如果支持顏家會趕跑中間選民與中產階級，所以一直作壁上觀。

不過，范世平說，顏家就是以死相逼，朱立倫如果不挺顏寬恆參加補選，顏家既不讓出這個立委名額，也不參選，就讓林靜儀當選，屆時責任還是推給朱；而盧秀燕如果不挺顏參加補選，明年盧的連任大家走著瞧，顏家是成事不足但敗事絕對有餘。

此外，一位曾參與地方選務的綠營幹部表示，國民黨繞了一大圈最後還是找了顏寬恒出馬，可見朱立倫為了選舉利益，最後還是跟地方的派系妥協，什麼改革都只是嘴上說說，「光是那個在中彰投黑勢力大集結的包圍中，說出要徵召顏寬恆的身影，就讓人覺得朱立倫在乎的根本不是中部的鄉親」。

這位幕僚受訪時說，相較於上週三林靜儀在民進黨中央黨部接受提名，昨天顏寬恆的這場記者會光是陣仗就讓人看出來朱立倫和他的國民黨在這裡「只是一個過程」，一群人當中有彰化謝家的謝衣鳳、南投許家的許淑華，跟顏寬恆坐在第一排的還有台中市議會議長張清照，每一個家族都是中部地區知名的地方勢力。

他笑說，朱立倫坐在當中，聽著顏寬恆說在這裡參選不必穿防彈衣，根本是十足的「地獄梗」。

這位幹部進一步分析，朱立倫關子賣了幾天，最後還是選擇與地方黑金勢力妥協，其實也算是有跡可循，畢竟一個月前，朱立倫也才任命了多位曾經被管訓、涉入刑事案、地方賭博電玩等人擔任地方黨部主委，到昨天宣布推派眾所皆知的地方派系代表顏家人馬，顯見朱立倫這位政治精算師，選擇了掌握地方組織最有效率的方法，就是與地方的黑金勢力結盟。

他表示，國民黨明知民進黨推出林靜儀參選的情況下，仍舊派出顏寬恒代表參選，老實說，如果國民黨在折騰那麼久時日後，也提出一個學經歷相當、小清新的年輕面孔，才是民進黨最擔心的，國民黨果然從未讓大家的期待落空過，真的派出了顏家年輕代表顏寬恒，這代表朱立倫對青年議題的看法，而顏寬恆就是國民黨好青年的典型。

最後，綠營幹部分析，國民黨終究要派顏寬恒參選的，為什麼不一開始就派？顏家與國民黨還在這段時間裡，上演「欲就還推」的戲碼，演了一大圈，還是推出顏寬恒，不禁讓人有種霧裡看花的感覺，國民黨大費周章的傾全黨之力惡意罷免小黨立委，結果國民黨竟還是推出了一個曾被國會評鑑列為待觀察名單的人，這代表朱立倫對國會問政的看法，就是劣幣驅逐良幣，亂鬥藍繼續亂台。

▼朱立倫、盧秀燕現身力挺顏寬恒投入補選。（圖／記者白珈陽攝）

