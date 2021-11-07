文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

▲美國金星、南韓魯圭悳討論北韓核武等議題。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅曾於9月21日在第76屆聯合大會辯論演說上呼籲，南韓、北韓、美國、甚至是中國等4個韓戰主要參戰國應挺身而出簽署《終戰宣言》，此後獲得包括北韓最高領導人金正恩在內的高度關注；不過日本卻表示，北韓近來頻繁試射飛彈，若貿然簽署終戰宣言，恐怕「為時尚早」。

日媒《共同社》昨（6）日獨家爆料，南韓、美國、日本3方北韓核武首席代表於當地時間10月19日在美國華府召開協議，當時南韓外交部韓半島和平交涉本部長魯圭悳（노규덕）負責替總統文在寅傳話，強調簽署終戰宣言的實用性，然而日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕卻面有難色，首度針對簽署終戰宣言一事表態。

針對簽署終戰宣言一事，日本政府終於首度表現出明確立場，認為若貿然簽署終戰宣言，恐怕為時尚早！船越健裕舉北韓近來頻繁試射各類型飛彈為例，認為北韓核武、北韓綁架日本籍公民等問題至今依舊看不見盡頭，因此岸田政府上任後保持高度警戒，嚴防止強調和平的氣氛不斷擴大。

▲日本船越健裕認為，若要簽署《終戰宣言》，恐怕為時尚早。（圖／達志影像）

船越健裕表示，由於日本並非當年625韓戰的參戰國，因此在韓半島（朝鮮半島）議題上，只著重在維持推動非核化，「岸田政府特別憂心，一旦先簽署終戰宣言，則獲日本人極為重視的『日本籍公民遭北韓綁架』之問題，恐怕也會在尚未解決的狀態下被長期耽擱。」

至於美國東亞暨太平洋事務助理國務卿、美國國務院對北韓特別代表金星容（Sung Kim，김성용）則尚未針對任何一方進行任何表態。報導指出，此事再度突顯出美、日、韓3方之間存在著極大的溫差。

據悉，金正恩曾於9月29日在第14屆第5次最高人民會議上表示，「若放任引發雙方不信任、互相對決的火苗持續滋長，就算簽署終戰宣言，恐怕也無法讓敵對行為就此停止。」

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