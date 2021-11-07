美16歲少女狂比「540手勢」　路人一看秒報警救人！背後含義曝光

▲受到暴力的求救手勢教學影片在TikTok瘋傳。（圖／翻攝自TikTok／the.sisofficial）

記者葉睿涵／編譯

美國北卡羅來納州一名16歲失蹤少女在被劫持途中，因為做出了TikTok熱門的求救手勢，而被路人發現，報警將她救出。在新聞被報導後，這幾個求救手勢再次成為了人們關注的焦點，並在TikTok上被廣泛傳播。

據《商業內幕》報導，這名16歲的少女的父母在11月2日與女兒失聯後，焦急向北卡的警方求助。直到4日，這名失蹤少女才在470英里外的肯塔基州被發現。當時，警方接獲路人報警的電話，聲稱前方車輛有一名女乘客不斷地在比求救手勢，於是警方立刻前去查看。

警方調查後發現，載著失蹤少女的61歲司機布里克（Herbert Brick）持有少女的不雅照，還不斷帶著她東奔西走，於是以「非法監禁」和「持有未成年人不雅照」的罪名將其逮捕。

新聞曝光後，少女使用的求救手勢瞬間爆紅。這是一個由3種手勢組合而成的求救信號，求救者首先可以將手掌攤開，再將拇指內勾，比出一個類似數字4的手勢，最後再把所有手指收起、壓住拇指，形成握拳狀，就能傳遞出「家庭暴力」、「需要幫助」的信號。

目前這種求救手勢的教學影片已在TikTok被廣泛傳播，希望能藉此拯救更多受害者。一名女子也分享了如何在和朋友視訊時悄悄求救的方式，吸引不少人觀看。不少網友表示，「我以前從來不知道這個手勢，大家都必須學習才能讓求救起作用。」

這個求救的手勢是由加拿大婦女基金會所發起的家暴求助暗號。該基金會說明，隨著越來越多人因為新冠疫情被封鎖在家，全球的家暴發生率也隨之上升，因此倡議以單手手勢暗號，可以無聲並安全地對外求助。然而，由於此手勢尚未全球通行，因此台灣家暴協助團體建議，民眾若遭遇家暴需求助，可在確保自身安全情況下撥打110。

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