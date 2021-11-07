日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素　南韓物流、建築、交通恐停擺

▲大型混凝土攪拌車啟動須使用車用尿素，尿素短缺之亂恐造成南韓建築業停擺、甚至影響房價。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球貿易與產業供應鏈總是環環相扣！中國與澳洲爆發貿易糾紛，去年10月起禁止從澳洲進口煤炭後，煤炭、電力供應短缺，由於生產尿素需先從煤炭提煉出氨，最後北京政府為滿足自國需求，下令全面限制尿素出口，導致車用尿素高度依賴中國進口的南韓受影響，價格暴漲10倍，物流業、建築業、農業、大眾運輸、垃圾車、救護與消防車等恐深受衝擊。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，尿素除了可以製造成化肥，也做為柴油車排氣處理液，若不定時補充車用尿素，將導致柴油車無法正常啟動、甚至造成馬力耗損，南韓2600多萬台車輛中有高達1000萬台是柴油車。

對此，南韓青瓦台日前宣布成立工作專案小組，而企劃財政部、產業通商資源部、環境部更於今（7）日表示，政府將檢討是否能優先趕製車用尿素，結果最快於11月第3周發佈。

▲車用尿素供應短缺，恐怕導致南韓公車等大型公共運輸停擺。（圖／達志影像）

南韓產業通商資源部指出，中國是全球最大的尿素生產國，每年約供應500萬噸尿素，依據今年1至9月的統計，有47.5%輸往印度（出口量第1）、14%的尿素則出口至南韓（出口量第2），而南韓國內的尿素生產原料，更有97.6%來自中國，此次北京政府全面管制尿素出口限制，對於南韓產業鏈的重大影響不言而喻。

南韓國內將近一半的車輛為柴油車，其中包括貨車、公車等大型車輛都得按時補充車用尿素，大型貨車甚至得每天補充車用尿素。以濟州島為例，當初1萬韓元可以買到10公升的車用尿素，自從北京政府10月11日起頒布限制出口的管制措施後，如今就算出價10萬韓元都不一定買得到。

報導分析，南韓此次面臨尿素短缺的問題，恐怕短期內無法解決，雖然歐洲也廣泛使用柴油車，不過歐洲同樣也大量生產尿素，然而隨著天然氣價格飆漲，因為歐洲是從天然氣中提煉出尿素，因此也造成歐洲尿素供應短缺的問題；南韓此前高度依賴中國進口，如今不僅難以尋找替代來源，就算國內急起直追生產尿素，在價格上也不具備競爭力，無法與尿素價格低廉的中國相比。

▲▼南韓尿素短缺，民眾遠至全羅北道益山大排長龍購買價格飆漲的尿素。（圖／達志影像）

韓媒《東亞日報》指出，若「尿素供應短缺之亂」持續至本月底，不僅物流宅配業大受打擊，就連仁川港等主要港口的貨物處理速度恐怕也得延後，造成貿易大亂。

而韓媒《SBS News》則針對京畿道富川市某物流配送中心進行報導，被稱為「大型貨車」的幹線車輛將物品卸在此處後，小型物流宅配車輛便會將貨物從此處送往各地營業據點或是一般住宅，小型貨車補充1次車用尿素後可以撐1個月，然而大型貨車短則2天、長則1周就得補充1次車用尿素。

南韓的「車用尿素之亂」告訴我們：

1. 雞蛋勿放在同一個籃子 2. 國際貿易牽一髮而動全身

►中國加強管制尿素出口 衝擊南韓物流業

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