亞洲夜市快閃華府　台灣刈包鹽酥雞人氣爆棚

▲當地網友拍下人潮擁擠的一刻。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國華府也有夜市逛！超過50家各式亞洲特色小吃攤販今晚聚集美國國會前，舉辦快閃夜市活動。台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚，排隊半小時以上才買得到，有老外品嚐後用台語直呼「好呷」。

美國餐飲業過去一年飽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，生意慘淡。為支持大華府地區亞裔經營的餐廳，當地藝術團體集結至少55家小吃攤商，6日晚間在美國國會前的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Ave.）舉辦首屆「紅眼夜市」快閃活動。

由於活動免費進場，只需出示COVID-19疫苗完整接種證明或72小時內檢驗陰性報告，加上亞洲食物近年在華府廣受歡迎，表定開放時間下午4時前入口就擠滿大批民眾，排隊90分鐘才進得了場。

The line for the Redeye Night Market extends blocks upon blocks pic.twitter.com/3i5tzcTfxT — Joe Flood (@joeflood) November 6, 2021

今晚夜市集結各式亞洲特色小吃，舉凡台灣刈包、滷肉飯、鹽酥雞、日式鯛魚燒或泰式沙嗲肉串都吃得到。其中台灣刈包、鹽酥雞相當熱門，排隊至少要排30分鐘才買得到，日式鯛魚燒更因製作費時費工，想吃可要排1小時以上。

台灣刈包是出自25歲台裔青年謝鎬伩之手。謝鎬伩大學雖讀財經，但因為爸爸是廚師，家裡常吃得到台灣菜，讓他對台灣美食充滿熱忱，因此2年多前毅然決然投入餐飲業，創立「寶貝」（Bao Bei），專賣刈包、滷肉飯，希望把台灣街頭食物帶到美國。

謝鎬伩告訴中央社記者，寶貝既有珍貴之意，也是取刈包的「包」的諧音。他的每片刈包皮都是手工，不是機器製作，相當鬆軟有彈性，五花肉則先用滾水燙過或煎過去腥，再用40種材料滷製而成。

謝鎬伩說，他和廚師爸爸聯手，為今晚快閃夜市活動準備1200份刈包，每份售價7美元（約新台幣197元），預計5小時內就會銷售一空。為吸引素食客群，他們也特別推出以豆腐製作的素食刈包。

除了謝鎬伩攤位的傳統刈包外，現場也有許多「特色版」台灣刈包，例如不夾五花肉改夾炸雞，或改夾牛肉並沾牛肉湯食用等特殊吃法。一位曾在台灣大學就讀的外籍人士大口咬下特色版刈包後，用台語直呼「好呷」。

根據主辦單位，未來規劃每年都會舉辦「紅眼夜市」夜市快閃活動，讓當地民眾享受豐富亞洲美食文化。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜