通緝犯K歌遇臨檢抓狂飆罵　親友團助警「圍捕」喊：冷靜！

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓男子因涉酒後駕車遭通緝，6日他與親友到KTV嗨歌，警方進入包廂臨檢時，陳男虛報假身分證字號遭識破，但他藉酒壯膽要做出脫序行為，親友擔心他可能罪加一條，合力摀住他的嘴巴，協助警方「圍捕」，訊後移送地檢署歸案。

▲陳姓通緝犯遭警方識出身分，情緒失控遭親友壓制在牆上。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件就發生在6日深夜，鳳山分局執行深夜臨檢和快打勤務，8名員警進入鳳南路一家KTV包廂臨檢時，一名30歲陳姓工人謊報假身分證字號，且神色緊張，帶隊的南成派出所長林卓材一眼識破，查出陳姓男子是日前被地檢署發布的酒駕通緝犯。

▲所長林卓材拿出安全帽，要陳男戴上。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方宣讀權力後並進行逮捕時，陳姓男子突然情緒失控口出穢言，包廂內其他親友見狀，趕緊上前協助警方「圍捕」，就怕他攻擊、辱罵員警，再犯妨害公務最，趕緊叫他「冷靜」，還安慰他「明天就交保」。所長林卓材也拿出安全帽，要陳姓男子戴上，就怕他和值勤員警受傷，隨後強制帶回派出所偵辦。

▲警方將陳男帶回所偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，30歲陳姓男子在今年9月時，曾酒後駕車觸犯公共危險罪，為高雄地檢署於2021年11月4日發布酒駕通緝犯，應執行徒刑3個月。陳姓男子清晨酒醒後，驚覺自己做出脫序行為，懷孕的老婆在旁全程陪同作筆錄，他哭喊「對不起老婆」，也對自己脫序行為感到抱歉，警方訊後將陳男移送高雄地檢署歸案。

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