疫情緩高捷運量飆！好消息「假日班距加密」　車資刷卡6折

▲高雄捷運運量攀升。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者許宥孺／高雄報導

全民防疫有成，高雄捷運日運量攀升近2倍，高捷公司宣布，11月5日起將加密假日營運班距；另外，高捷也與JCB國際組織攜手推出限時乘車優惠活動，即日起至2022年1月31日止，每週五、六、日期間，持台灣地區發行之JCB感應式信用卡/簽帳金融卡刷乘高捷，可享當趟六折計費。

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▲高雄捷運運量攀升，11月5日起加密假日列車班距與恢復深夜列車。（圖／高雄捷運提供）

高捷公司統計，2021年8月份日運量6.4萬人次，9月份8.4萬人次，10月份日運量攀升至11.3萬人次，顯見民眾搭乘大眾運具信心回流，為服務假日出遊及通勤旅客，高捷公司自11月5日起加密假日營運班距，並恢復24:00末班車深夜列車載客服務。

高捷公司宣布，自11月5日起加密列車班距時段為週五、週六、週日時段。營運班距加密後，「假日前一日」(即週五)紅線離峰班距由原10分鐘調至8分鐘內。

「假日」時段原紅線尖峰班距由8分鐘調整為4-6分鐘，其餘時段調整為6-8分鐘班距，橘線原10分鐘調整為5-8分鐘班距。平日尖峰時段則仍維持4-6分鐘，離峰不超過10分鐘班距。

▲每週五、六、日持JCB卡搭乘高捷，享有車資6折優惠。（圖／高雄捷運提供）

此外，高捷也與JCB國際組織攜手推出限時乘車優惠活動，即日起至2022年1月31日止，每週五、六、日期間，持台灣地區發行之JCB感應式信用卡/簽帳金融卡(含綁定Apple Pay等數位支付)刷乘高捷，可享當趟六折計費，每人每月最高可享250元優惠。