鳳梨友愛女死亡疑點多！高市府認有受虐嫌疑　提獨立告訴

▲高雄刺青師雕博11個月大女兒疑遭保母虐死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄刺青師彫博日前將年僅11個月大的女兒託付給保母照料，未料僅僅2天孩子就因頭部受到重創死亡。社會局4日以主管機關名義，向地檢署提起獨立告訴，取得告訴權，對於任何可能傷害女嬰的人提告。

女嬰阿嬤4日上午於臉書上發文痛批，質疑保母仍沒有將真相全盤托出。阿嬤表示，4日凌晨彫博夢到女兒的衣服上都是血，衝到樓下房間問她女兒當天是穿什麼衣服，衣服呢？才讓她想起回頭找照片。

▲高雄仁武日前發生疑似虐嬰事件，女嬰阿嬤在臉書痛批保母，為何要在送托後短短3小時內清洗女嬰。（圖／翻攝自當事人臉書）

這一找阿嬤才驚覺，女嬰當天上午7點半穿去保母家的衣服是全身粉紅色的愛迪達套裝，但10點半保母拍女嬰的照片給阿嬤，告知女嬰昏迷不醒時，從照片可以看見，女嬰面部腫脹、雙眼微閉，身上的衣服已換成另一件橘色衣服，且照片左側的頭髮還未乾，明顯清洗過女嬰，讓女嬰阿嬤痛批，為何短短3小時內要清洗女嬰，並要求保母將女嬰當天的衣服交出，「如果你把衣服丟了，那大家就會知道你幹了什麼了」。

女嬰阿嬤也怒對保母表示，「夠帶種的話就公布女嬰14日被送到保母家後到上救護車的影像」，不要一直在網路上帶風向，一下說女嬰父親刺青家裡出入亂是流氓、一下說看上保母家有錢才故意把孩子托嬰，一下說女嬰家屬幫女嬰保很多保險，一下說女嬰家屬對她恐嚇500萬元，怒批「不要只會指揮假帳號在網路留言可憐你（妳）」。

▲鳳梨好友的11個月大女兒疑遭保母虐死。（圖／翻攝自Facebook）

不僅家屬質疑女嬰受虐並提告蔡姓保母，高雄市社會局4日也發布聲明表示，依據初步調查及徵詢醫師、律師後，依據《兒童及少年福利與權益保障法》第112條，以主管機關(高市府)名義，向地檢署提起獨立告訴，取得告訴權，對於任何可能傷害女嬰的人提告。

高市府強調，社會局除立即啟動重大兒虐調查機制，並報請地檢署偵辦，同時已廢止該保母居家托育證書，社會局社工也持續關心家屬。高市府於刑事偵查或審理時，有獨立表達意見的權利，以保障女嬰的司法權益。

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