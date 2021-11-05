7歲女童戴成人口罩　耳後竟長1公分腫瘤！「這個結」害的

▲高雄7歲女童戴成人口罩，耳後冒出1公分腫塊，且可明顯看出口罩耳帶勒痕。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

全民防疫戴口罩，但不合尺寸的口罩卻可能致使耳朵產生腫瘤！高雄市一名7歲小臉女童，長期戴不符臉型口罩，耳帶後都得多打一個結，耳後長期摩擦，致使產生1公分大的腫瘤。醫師提醒女童，別再戴成人口罩，並給予消炎藥物後，回診時腫瘤已有改善。

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▲耳鼻喉科醫師李瑞文。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的耳鼻喉科醫師李瑞文表示，疫情期間收治多名相關個案，均為長期戴口罩造成耳後腫瘤，其中一名7歲女童就診時，主訴左耳後持續疼痛，門診即發現左耳後有一顆直徑約1公分的明顯腫塊，摸起來堅硬且固定，腫塊邊緣也有發炎情形，初步懷疑是耳後軟骨發炎。

▲女童回診後，耳後腫瘤已改善。（圖／記者許宥孺攝）

李瑞文指出門診時拍攝照片，表示女童耳後有明顯口罩壓跡，俗稱「口罩耳」，經詢問陪診家屬，發現因女童臉不較小，每次戴成人口罩時都會在耳後打一個小結。

李瑞文說，口罩耳帶打結容易和耳朵產生摩擦，並容易產生耳後腫瘤，建議女童回家後多多冰敷患處，並給予消炎藥物，也提醒別再戴成人口罩，而女童回診後腫瘤也已縮小。

▲局部耳朵壓迫恐影響到耳朵軟骨，進一步發生發炎腫脹。（圖／記者許宥孺攝）

李瑞文表示，局部耳朵壓迫而致使皮膚發炎，進一步造成皮下組織感染，容易影響到軟骨，軟骨膜發炎後容易造成腫脹、發炎情形；未及時治療的話，恐致耳朵內深部肌肉層、組織，甚至顱底恐產生致命感染，不可不慎。

▲若要避免耳帶產生壓迫，可佩戴口罩調節器紓壓。（圖／記者許宥孺攝）

李瑞文提醒，若要避免「口罩耳」產生，第一步，戴口罩前就得清潔雙手，否則手部細菌恐讓耳後發炎產生更嚴重感染；再來，口罩若不符臉型，耳後壓力大、臉部會產生疼痛感時，可以選擇較紓壓的佩戴方式，像是寬版耳帶或是耳帶調節器。