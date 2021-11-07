窄巷撞路燈「烏龜翻」　酒駕男向警求饒：你講得都對

▲陳姓男子酒駕走小巷回家自撞路燈桿翻車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市67歲陳姓男子7日凌晨與朋友聚餐後，酒後駕車返回住處，卻在不能會車的窄巷內失控撞上路燈，整部車翻了個四腳朝天，經據報員警將他從駕駛座救出來，幸好並未受傷，但員警聞到其身上酒味予以酒測值超標，陳男還醉言醉語「你講得都對」，希望員警幫忙將車翻正並放他一馬。桃園警察分局埔子派出所民眾報案，轄區永安路1143巷有一輛自小客，自撞路燈後翻覆駕駛受困車中，員警獲報立即趕抵現場救援。

▲▼路燈桿被撞傾斜，車輛則翻了四腳朝天。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，今日0時20分許，桃園警察分局埔子派出所民眾報案，轄區永安路1143巷有一輛自小客，自撞路燈桿後車輛翻覆成四腳朝天，駕駛受困車中，員警獲報立即趕抵現場救援，幸好該陳姓駕駛並未受傷。

▲警方對陳男實施酒測結果超標。（圖／桃園警分局提供）

員警則聞到陳男身上散發濃厚酒味，他表示與朋友聚餐後貪圖方便走小巷開車回家，沒想到距離家不遠處不慎撞上路燈翻覆感覺很後悔，希望員警幫忙把車翻正，並放他一馬，員警依規定對其實施酒測，酒測值為0.35 Mg/L已超過標準值，員警對他宣示相關權益時，陳男回「你講得都對」，全案依法移請偵辦。桃園警方呼籲，疫情趨緩加上氣溫下降，民眾聚餐、冬令進補等餐會活動增加，請確實遵守酒後不開車規定， 以避免危害自己及他人生命。

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