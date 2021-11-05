她高雄逛百貨驚見「捷運站可接種」　血拚完「現場掛號就打了」

▲高雄超狂！捷運站成疫苗接種站，通勤、逛街順便打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府首開全國之先，先是租借高級婚宴館作為疫苗接種場地，近日再增設2捷運站作為接種站，考量點就是要讓民眾方便接種疫苗。一名女子5日搭乘捷運到左營逛百貨公司，驚見捷運站就有設置接種站，血拚完後就回頭掛號，馬上打第一劑BNT，直呼「逛完街，疫苗也打了，很方便！」

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▲民眾搭捷運逛新光三越左營店，驚見捷運站可打疫苗，血拼後就來接種第一劑。（圖／記者許宥孺翻攝）

有民眾5日到高捷左營站施打BNT疫苗，雖然是第一劑，不過她坦言打疫苗不在預計行程內，她笑說「不是專程來打，是來逛街的，發現捷運站有在打疫苗，先去逛完再過來打，現場掛號就打了，很方便，逛完街，疫苗也打了」。

▲男子表示，捷運站設接種站，感覺很新鮮。（圖／記者許宥孺翻攝）

也有民眾是搭乘捷運到站施打疫苗，男子表示：「蠻新鮮的，沒有在捷運站打過，蠻方便，打完疫苗後就可以搭捷運回家。」

衛生局指出，高雄市COVID-19疫苗接種量自2021年3月22日迄今已超過7個月，共計接種302萬845劑次，共計已開設中大型社區接種站1385站次、404家合約醫療院所接種站3萬7662站次；統計經由中大型社區接種站共77萬8817劑次(25.8%)、經由合約醫療院所接種站共224萬2028劑次(74.2%)，65歲以上高齡長者超過80%在社區接種站施打疫苗。

▲▼高雄於捷運中央公園站、左營站開設疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁也指示，以舒適、便利市民做為社區接種站設置的原則來服務市民，繼「COVID-19公費疫苗預約平臺」第12期以高級宴會餐廳場地開設社區接種站之後，第13期更規劃捷運站場域，在高雄捷運左營站B1(紅線R16)、中央公園站1號出口(紅線R9)分別開設社區接種站，以便通勤市民接種疫苗。

衛生局指出，除完成1922疫苗預約民眾之外，凡符合接種資格的民眾可經洽詢現場工作人員，在疫苗餘裕前提下現場完成接種，隨到隨打。