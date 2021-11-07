高雄推「打疫苗送米」資格曝光　前台大醫：這不錯

▲打疫苗送好米。（圖／高雄市政府衛生局）



記者陳俊宏／綜合報導

高雄市政府推出65歲以上長者打疫苗就送好米，對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，「我覺得這個不錯，沒有辦法用科學說服你，就用米吧。」

高雄市衛生局指出，長輩們，您是否已完成COVID-19疫苗接種了呢？長青中心連續二天提供長輩疫苗接種服務，免預約，好方便，接種完還送「1公斤裝嚴選有機米」哦。衛生局提醒，長輩朋友們前往接種時請記得攜帶健保卡，接種第二劑的長輩要帶黃卡。

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▼11/8提供「莫德納」疫苗。（圖／記者李毓康攝）



對此，林氏璧今在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，「我覺得這個不錯，沒有辦法用科學說服你，就用米吧，請高雄的朋友傳給65歲以上的長輩喔。期待其他縣市也有類似活動！」

許多網友留言，「也可以辦疫苗大樂透，打疫苗可抽獎，我看連最近這批即期的AZ也馬上秒殺」、「很多老人家在意的不是病毒，在意的是有沒有便宜可以撿」、「送米、衛生紙…等，長輩還不搶爆。」

►高雄市打疫苗送好米活動：

對象：65歲以上長輩

時間：11/8、11/9 連續二天09:00-11:30、14:00-16:30

地點：長青中心（高雄市苓雅區四維二路51號）

疫苗種類：11/8提供「莫德納」疫苗、11/9提供「AZ」疫苗