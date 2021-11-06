2021維也納啤酒節南美館開party　黃偉哲：體驗城市交流的美好

▲「維也納啤酒節」在台南市美術館2館四樓戶外階梯平台開場，市長黃偉哲、副市長戴謙、奧地利台北辦事處處長陸德飛等人在場，與參與民眾一同體驗微醺夜晚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由台南市美術館、奧地利台北辦事處及台南市觀光旅遊局共同主辦之「維也納啤酒節」，6日晚上在台南市美術館2館四樓戶外階梯平台開場，台南市長黃偉哲、副市長戴謙、奧地利台北辦事處處長陸德飛（Mr. Roland Rudorfer）及眾多貴賓蒞臨現場，與參與民眾一同體驗由美食、美酒與美景共同營造的微醺夜晚。





台南市長黃偉哲表示，這是第二年舉辦維也納啤酒節，今年在疫情中台南很幸運地仍持續舉辦這場活動，歡迎大家來到台南最美的台南市美術館2館賞美景、喝美酒。今年台南創造了優異的防疫成績，都是台南市民，許多醫護人員，以及捐贈給台灣疫苗的日本、美國、斯洛伐克、立陶宛等許多的國家互相幫忙，體現了國際社會相容互助的精神，未來也期盼在各方面與國際有更多的交流。



觀光旅遊局長郭貞慧表示，這次是南市府與台南市美術館及奧地利台北辦事處第2度共同主辦「2021維也納啤酒節」，民眾不用遠赴維也納也能享受精緻美味奧地利精釀啤酒及台南在地精釀啤酒，搭配風味餐點，藉由「飲食」產生跨領域的對話與交流，形塑城市文化外交活力。



美術館2館五角形外型是一座象徵台南的文化地標，入夜後抬頭可看到南美館2館碎形玻璃屋頂光影變幻，還能登高望遠飽覽城市夜間美景，藉由維也納啤酒節活動，同時享受美景、美食、音樂，也讓民眾體驗不一樣的城市風景，透過相關地方觀光與文化教育領域資源整合，期許延續場館本身文化承載力並擴大公民參與，進而深化台南與國際城市交流對話。





維也納啤酒節現場提供奧地利品牌啤酒，台南在地精釀啤酒品牌沃隼釀造也共襄盛舉，還有台南大飯店、台南大員皇冠假日酒店2家飯店業者及台南里夫蛋糕提供搭配啤酒的美味餐點，現場還有台南在地DJ「民生電氣」帶來精彩的音樂曲目，營造音樂與城市、美術館夜景融合的美妙氛圍。市議員林易瑩、沈震東、陳怡珍、洪玉鳳、李啟維也都到場致意。



觀旅局表示，台南各地活動不間斷，包括台南水域遊憩活動（虎頭埤風景區11/6-7、11/13-14）、森山市集（11/13-14）、台南國際調酒節（11/20-21）、台南城市音樂節（11/27-28）等活動陸續登場，邀請大家來台南體驗不同特色活動。現在只要使用振興五倍券在台南合作80家旅宿住一晚，再送一晚，再送台南好康券，享有食、宿、遊、購、行超過600種以上的優惠。更多活動詳情請上「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)查詢。



觀旅局溫馨提醒請勿酒駕及未滿18歲禁止飲酒。防疫期間出遊亦請大家配合中央防疫規範，全程配戴口罩，維持適當社交距離，並隨時保持手部清潔，養成防疫好習慣，若有不適請就醫或撥打1922、06-2880180防疫專線尋求協助。