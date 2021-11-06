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斯洛伐克代表博塔文攜繪本再訪台南　黃偉哲親迎感謝疫苗捐贈恩情

▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表帶著由夫人梁晨博士再訪台南左鎮，市長黃偉哲場感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表帶著由夫人梁晨博士再訪台南左鎮，市長黃偉哲場感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表在今年夏天延長任期1年後，於6日帶著由夫人梁晨博士首次創作的繪本《斯洛伐克百年老市集》再次到訪台南左鎮，在左鎮圖書館與當地小朋友分享精采的斯洛伐克故事與文化，市長黃偉哲特地戴著感謝斯洛伐克的口罩，代表台南市民歡迎博塔文一家人到訪。

▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表帶著由夫人梁晨博士再訪台南左鎮，市長黃偉哲場感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，非常感謝博塔文代表與梁晨博士沒有忘記與左鎮的約定，在繁忙的行程中再次抽空南下，因為博塔文代表對左鎮有著特別的情感，曾說左鎮很像斯洛伐克的一個小鎮，這些交流將大大拓展台南小朋友的眼界與世界觀，成為他們成長過程中的重要養分。

▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表帶著由夫人梁晨博士再訪台南左鎮，市長黃偉哲場感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲更向代表傳達台南對於斯洛伐克的謝意，他表示斯洛伐克所捐贈的16萬劑AZ疫苗是千里送真情，他也期待未來雙邊將彼此的慷慨善意深化為更緊密的交流，成為在文化、經貿、農業等方面的堅實合作夥伴。今日黃偉哲也準備台南當季的水果青皮椪柑以及台南文創遊戲組給代表一家人，希望台南之行能帶給他們滿滿的甜美回憶。

▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表帶著由夫人梁晨博士再訪台南左鎮，市長黃偉哲場感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

博塔文代表說，這是他們第三次來到左鎮圖書館讀繪本，他很開心在台灣工作的期間，可以通過雙邊兒童圖書交流，讓兩個國家的小朋友認識世界、認識彼此。兒童文學只是目前台斯合作的一小部分，未來還有包含高科技、經濟領域的合作，期待未來展開更多領域的合作。

▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表帶著由夫人梁晨博士再訪台南左鎮，市長黃偉哲場感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6日現場分享的讀本，是博塔文代表夫人梁晨博士自創的繪本《斯洛伐克百年老市集》，她表示在台灣工作期間讀了很多台灣的好書，很有台灣的地域特色。這次的繪本，將斯洛伐克老市集的故事帶給台灣的小朋友，希望台灣小朋友也能認識斯洛伐克這個國家。

博塔文代表此次南下除了參加繪本共讀活動外，也參加由左鎮公館社區主辦的「月食祭」活動，體驗道地的台南左鎮風情。

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斯洛伐克博塔文繪本台南黃偉哲疫苗捐贈

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