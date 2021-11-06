2021聯合婚禮奇美博物館浪漫互許終身　黃偉哲：早生貴子、真愛相守

▲台南市2021聯合婚禮於奇美博物館舉行，市長黃偉哲擔任證婚人，主持證婚儀式，為現場參與的39對新人們祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2021聯合婚禮6日於奇美博物館浪漫互許終身，在市長黃偉哲親自擔任證婚人，主持證婚儀式，現場參與的39對新人們宣讀誓詞後，隨後市長與每對新人及親友合影留念。

民政局長姜淋煌及市議員蔡旺詮、沈震東也到場見證祝福，黃偉哲除加碼贈送第一名模「志玲姐姐」出嫁的精美禮外，現場再加碼現金2000元，希望讓新人感受到市府滿滿的祝福，恭喜每對新人早生貴子、真愛永恆。

黃偉哲感性說，步入人生的另外一階段，不論是男方或女方，牽手走一生，能夠彼此構築接下來的完美人生，誠摯祝福在場的才子佳人，早生貴子，真愛相守。

黃偉哲市長加碼贈送第一名模「志玲姐姐」出嫁時的精美禮，結合台南在地農特產品精心準備好禮，禮籃內有代表「開門7件事的柴米油鹽醬醋茶」，包含龍崎竹碳、後壁的冠軍米、安定的麻油、七股的鹽、新化的醬油、楠西的梅醋、中西的冬瓜茶；還有象徵早生貴子的東山龍眼乾及台灣威而鋼的佳里牛蒡，展現出台南物產豐饒的特色。

今年以「真愛相守，幸福台南」為主題，現場特別以紅色基調，搭配多彩花卉襯映奇美博物館白色建築物本體，在凸顯喜氣的同時，更烘托出新人幸福相守的浪漫氛圍。

今日進場相當有趣富有創意，在浪漫婚禮樂團演奏中，由民政局長姜淋煌推開幸福之門，帶領新人逐一步入設有路障的紅毯，由新人一位蒙眼、另一位負責引導為伴侶避開障礙，象徵夫妻二人今後將互相扶持闖過一切難關走完人生的道路，活動中也安排婚禮互動小遊戲，為新人們彼此的甜蜜增溫。

民政局指出，市府結合知名企業與在地特色、文創業者，贈送每對新人六項好禮，含萬國行李箱、冠和傳統手工棉被、客製紀念拼圖等好禮。另外，現場有65吋液晶大電視、萬元禮券、各式3C家電等40組實用獎項好禮摸彩，讓新人們能在台南帶著大家滿滿的祝福，留下深刻美好的回憶。