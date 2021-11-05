　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南「下營感恩月」　黃偉哲歡迎全國民眾來下營吃火雞、逛商圈

▲台南市下營區公所配合西洋感恩節，推出「下營感恩月」活動促銷在地產業，市長黃偉哲等人啟動活動水晶球，並親自主持赦免火雞儀式，他歡迎來下營購買美味的農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市下營區公所配合西洋感恩節，推出「下營感恩月」活動促銷在地產業，市長黃偉哲等人啟動活動水晶球，並親自主持赦免火雞儀式，他歡迎來下營購買美味的農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市下營區公所配合西洋感恩節，推出「下營感恩月」活動促銷在地產業，5日於海墘本家休閒園區舉辦感恩餐點燈活動，市長黃偉哲等人啟動活動水晶球，並親自主持赦免火雞儀式，他力邀全國民眾參與鵝肉店家滿千送百回饋活動，也歡迎大家搭配振興5倍卷，來下營購買美味的農特產品。

市長黃偉哲首先感謝國際獅子會、地方民代、里長及各界的協助，共同推廣下營的特產，他表示，下營物產豐富，以白鵝、紅葚、黑豆及綠柚4寶聞名，台十九甲下營段因沿線鵝肉店家林立，並有「鵝肉公路」稱號，而且下營不只養鵝，火雞場數及飼養隻數也是全國最高，出產的台南16號越光米，也因口感Q彈，頗受消費者好評。

▲台南市下營區公所配合西洋感恩節，推出「下營感恩月」活動促銷在地產業，市長黃偉哲等人啟動活動水晶球，並親自主持赦免火雞儀式，他歡迎來下營購買美味的農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，此次下營搭配感恩節題材，推出「台19甲鵝肉公路鵝肉店家滿千送百優質回饋」，滿足大家的胃，另，針對想購買農特產品的朋友，下營區農會也推出優惠折扣，歡迎大家趁著疫情平穩期間，來台南下營區消費，與家人團聚共度感恩節，台南市議員尤榮智也親自到場支持。

▲台南市下營區公所配合西洋感恩節，推出「下營感恩月」活動促銷在地產業，市長黃偉哲等人啟動活動水晶球，並親自主持赦免火雞儀式，他歡迎來下營購買美味的農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下營區公所表示，本次活動除鵝肉店家滿千送百優質回饋外，亦結合下營商圈、青農及有機業者，推出40多家特色店家，民眾前往消費並上網登錄，即可抽獎；此外，區公所也推出美食地圖及特色店家QR-CODE，更有安心優質特色餐廳可以提供內用。

▲台南市下營區公所配合西洋感恩節，推出「下營感恩月」活動促銷在地產業，市長黃偉哲等人啟動活動水晶球，並親自主持赦免火雞儀式，他歡迎來下營購買美味的農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

區長李宗翰也補充說明，「下營感恩月‧A瀛Thank you Go」以感恩為主題，首推台19甲鵝肉公路鵝肉店家滿千送百優質回饋，再推下營區農會白鵝、黑豆、紅葚及綠柚農特產品優惠折扣，另也透過大家捐贈或認購鵝肉特色便當及在華山基金會協助下，幫助弱勢族群，做公益，李宗翰說，希望透過本次活動的重點，讓鵝肉成為感恩交流最好的禮物，將溫暖及愛分享出去。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
同事赴婚宴包800元　事後檢舉新郎「害他被離職」
快訊／海底撈宣布關300家店　今年市值蒸發1.25兆元
年輕人妻情趣暗示求倒紅酒　老公「台式浪漫」網笑瘋
網紅「私下見男粉」被殺！　疑拒退50萬抖內送命
快訊／「這縣市」宣布：AZ、BNT可直接向醫院診所預約
減肥一定要吃澱粉！　營養師4理由苦勸：否則都假象
通告才出包！木曜女神再爆「新曲MV疑抄襲IU」
快訊／阿羅哈客運驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台中市宣布：AZ、BNT「這幾天」可直接向醫院診所預約接種

台南「下營感恩月」　黃偉哲歡迎全國民眾來下營吃火雞、逛商圈

國際身心障礙日活動開跑　黃偉哲盼共同守護身障朋友權利

八大源最後獵人宋義利　整修回鄉之路過世…族人告別禮拜緬懷　

電圍網補助最高12萬6千元　黃偉哲鼓勵農民設置減少獼猴危害

立冬聰明進補！當歸生薑養生湯源自中醫食療　公開食材教料理

桃園經國重劃區首座指標性天幕　「水汴之心」啟用

台東「森林護管員」徵人月薪3萬　先考騎檔車+負重跑

送暖！桃園藍營為朱立倫加油　期團結重新壯大

新北龍鎮里長手繪文資導覽遺跡　旅遊秘境首推《瑞芳1號隧道》

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

快訊／台中市宣布：AZ、BNT「這幾天」可直接向醫院診所預約接種

台南「下營感恩月」　黃偉哲歡迎全國民眾來下營吃火雞、逛商圈

國際身心障礙日活動開跑　黃偉哲盼共同守護身障朋友權利

八大源最後獵人宋義利　整修回鄉之路過世…族人告別禮拜緬懷　

電圍網補助最高12萬6千元　黃偉哲鼓勵農民設置減少獼猴危害

立冬聰明進補！當歸生薑養生湯源自中醫食療　公開食材教料理

桃園經國重劃區首座指標性天幕　「水汴之心」啟用

台東「森林護管員」徵人月薪3萬　先考騎檔車+負重跑

送暖！桃園藍營為朱立倫加油　期團結重新壯大

新北龍鎮里長手繪文資導覽遺跡　旅遊秘境首推《瑞芳1號隧道》

擺脫焦慮感的3種辦法：別再刷IG，期望值和能力匹配　心靈才會更富足踏實

女主播內鬥！　滑手機慘遭同事蒐證「記過處分」

新竹棒球場年底點交　味全龍明年納入主場

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

7個方法讓你被幸福圍繞，就從「縮小社交圈」開始！

蘇貞昌、游錫堃「台獨頑固份子」　苗博雅「神翻譯」證實一件事

快訊／海底撈宣布關300家店　今年市值蒸發1.25兆元

民眾狂喊「通膨來了」！　主計總處解釋：購買頻率是關鍵

2021桃園萬聖城　開啟你的「搞怪」實驗室！

金門酒廠力挺統一獅　相約第11座總冠軍

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

欠稅2201萬20年！桃園富男財產被管收

新竹4童誤打過期流感疫苗　懲處出爐

喬友大火4個月　今夜舉辦追思會

阿北忘了我是誰　警一眼認出讓他讚嘆

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

COVID-19公費疫苗13期開放預約

南投縣議會藍綠齊轟　毒品氾濫

太平區公所興建中央補助1億　何欣純聲勢再攀升

即／彰化市大智路深夜大火！警消灌救中

台南西港大橋溺水案搜救3小時未果

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

更多熱門

相關新聞

黃偉哲盼共同守護身障朋友權利

黃偉哲盼共同守護身障朋友權利

為響應12月3日國際身心障礙者日，5日台南市社會局舉行「平等參與共創多元價值」國際身障日系列活動啟動記者會，市長黃偉哲邀請市民朋友踴躍參與2021年精采多元的系列活動，共同關注身障者在各方面的成就及生活中的各項處境。

2數據凸顯搶房熱度「過於異常」　房市現雙Ｖ曲線

2數據凸顯搶房熱度「過於異常」　房市現雙Ｖ曲線

電圍網補助最高12萬6千元

電圍網補助最高12萬6千元

國民黨台南辦56場街頭宣講

國民黨台南辦56場街頭宣講

台南榮獲災害防救績優

台南榮獲災害防救績優

關鍵字：

台南下營感恩月黃偉哲火雞商圈

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　享年27歲

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

李易低調念東海！本名難得曝光

印尼女來台遭囚12年淪性奴

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面