台南「下營感恩月」　黃偉哲歡迎全國民眾來下營吃火雞、逛商圈

▲台南市下營區公所配合西洋感恩節，推出「下營感恩月」活動促銷在地產業，市長黃偉哲等人啟動活動水晶球，並親自主持赦免火雞儀式，他歡迎來下營購買美味的農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市下營區公所配合西洋感恩節，推出「下營感恩月」活動促銷在地產業，5日於海墘本家休閒園區舉辦感恩餐點燈活動，市長黃偉哲等人啟動活動水晶球，並親自主持赦免火雞儀式，他力邀全國民眾參與鵝肉店家滿千送百回饋活動，也歡迎大家搭配振興5倍卷，來下營購買美味的農特產品。



市長黃偉哲首先感謝國際獅子會、地方民代、里長及各界的協助，共同推廣下營的特產，他表示，下營物產豐富，以白鵝、紅葚、黑豆及綠柚4寶聞名，台十九甲下營段因沿線鵝肉店家林立，並有「鵝肉公路」稱號，而且下營不只養鵝，火雞場數及飼養隻數也是全國最高，出產的台南16號越光米，也因口感Q彈，頗受消費者好評。





黃偉哲說，此次下營搭配感恩節題材，推出「台19甲鵝肉公路鵝肉店家滿千送百優質回饋」，滿足大家的胃，另，針對想購買農特產品的朋友，下營區農會也推出優惠折扣，歡迎大家趁著疫情平穩期間，來台南下營區消費，與家人團聚共度感恩節，台南市議員尤榮智也親自到場支持。





下營區公所表示，本次活動除鵝肉店家滿千送百優質回饋外，亦結合下營商圈、青農及有機業者，推出40多家特色店家，民眾前往消費並上網登錄，即可抽獎；此外，區公所也推出美食地圖及特色店家QR-CODE，更有安心優質特色餐廳可以提供內用。





區長李宗翰也補充說明，「下營感恩月‧A瀛Thank you Go」以感恩為主題，首推台19甲鵝肉公路鵝肉店家滿千送百優質回饋，再推下營區農會白鵝、黑豆、紅葚及綠柚農特產品優惠折扣，另也透過大家捐贈或認購鵝肉特色便當及在華山基金會協助下，幫助弱勢族群，做公益，李宗翰說，希望透過本次活動的重點，讓鵝肉成為感恩交流最好的禮物，將溫暖及愛分享出去。