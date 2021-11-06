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台南這條路有853個人孔蓋　黃偉哲自嘲「會震出蝴蝶袖」

▲▼台南這條路有853個人孔蓋　黃偉哲自嘲「會震出蝴蝶袖」。（圖／台南市議會） 

▲市議員郭鴻儀質詢時指出，仁德區中正路二段全長3.5公里，竟有853個人孔蓋。（圖／台南市議會）

記者柯沛辰／綜合報導

台南市仁德區中正路二段人孔蓋密度極高，全長3.5公里的路段竟有多達853個人孔蓋，平均每4公尺就有一個。台南市長黃偉哲4日在市議會被問及此事，不禁自嘲「會震出很多個蝴蝶袖」，但也承諾未來會盡力整平。

市議員郭鴻儀檢討台南市道路平整度，統計出仁德區中正路二段人孔蓋數量多達853個，其中最短一段15公尺就出現6個人孔蓋，密度驚人，因此在質詢時向黃偉哲問道「市長，你覺得這條路會平嗎？」

▲▼台南這條路有853個人孔蓋　黃偉哲自嘲「會震出蝴蝶袖」。（圖／台南市議會）

▲黃偉哲自嘲「會震出好幾個蝴蝶袖」，也承諾未來會改善。（圖／台南市議會）

當下黃偉哲幽默回答「蝴蝶袖會震出好多個」。郭鴻儀也附和「本來是單手，現在變雙手，連肚子也被震垂了」。不過，黃偉哲也強調，「未來能夠下地的就下地，能夠移邊的就移邊，真的不能下地也不能移邊，盡量整平。」

黃偉哲表示，會持續努力增訂道路施工挖掘維護辦法，人孔蓋防滑係數一週內沒改善就開罰。台南市工務局也承諾，會透過新工法讓人孔蓋更平整，並改善周邊下陷問題，強化路平政策。

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