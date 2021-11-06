台南新化演藝廳重新啟用　黃偉哲歡迎市民參與演藝廳及亞太管樂節

▲台南新化演藝廳休館整建工程順利完工落成，市長黃偉哲等人一同參與啟動儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南新化演藝廳歷經一年多休館整建，後舞台整建工程順利完工落成，6日舉行落成啟用暨活動演出，邀請眾多展演團體搶先試演，市長黃偉哲等人一同參與啟動儀式，期許能讓演出團隊有更友善的空間使用，黃偉哲歡迎市民朋友一起來新化參與演藝廳活動。





台南市長黃偉哲表示，新化演藝廳自2010年啟用以來，一直扮演大台南山線區域藝文推動重要據點，因硬體條件部份限制，在使用上仍有需調整之處，所以重新規劃空間，啟用後未來可以提供靜態展覽或動態演出，感謝文化局人員的努力，也謝謝議會的支持，重新規劃的劇場空間，期許能讓演出團隊有更友善的空間使用，歡迎市民朋友一起來新化參與演藝廳活動，為亞太管樂節揭開暖場序曲。





文化局指出，新化演藝廳原屬於地方綜合性場館，設計並非為專業劇場空間，後舞台空間深度過淺且無側台，空間略顯不足，節目類型及規模受限，間接影響藝文活動推展。為解決後舞台空間現況，此次在文化部前瞻計畫—藝文場館整建計畫補助經費挹注下，重新進行空間規劃及擴建，增設演員休息室、等待區及二樓排練室等空間，以提供團隊更友善的使用場地，並提供駐館團隊台南市管樂團更優化的排練空間。



啟用活動安排一連串的展演活動，邀請新化國小管樂團、醒獅團、新化國中管樂團、渼專業舞蹈教室、黑美人舞蹈協會、台南應用科技大學流行音樂系等不同性質的演出團體連番演出；而6日晚上7時則由台南市管樂團帶來精彩的暖場音樂會演出，慶祝整建工程順利完成外，希望透過實際演出以了解整建後是否符合團隊使用需求，同時也為接下來11月13日至12月26日登場的2021亞太管樂節活動揭開預告開場。





文化局長葉澤山、新化區長吳金喜、新化國中校長薛英斌、新化國小校長林佳慧與市議員李偉智、蔡旺詮、陳碧玉及林志聰議員夫人余柷青皆到場共襄盛舉。