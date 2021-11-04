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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義拜訪宋楚瑜話當年　感念對方大器成全「國親聯盟」

▲吳敦儀3日拜訪宋楚瑜。（圖／翻攝自Facebook／吳敦義 Wu, Den-Yih）

▲吳敦義3日拜訪宋楚瑜。（圖／翻攝自Facebook／吳敦義 Wu, Den-Yih，下同）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統吳敦義3日下午專程拜訪親民黨主席宋楚瑜，兩人聊了一個多小時。吳敦義憶起從政近半世紀以來承蒙宋楚瑜多方協助，尤其是2007年時國民黨與親民黨為了隔年的總統大選攜手合作，當時宋楚瑜的大器讓他至今銘記在心。

「一壺茶香，一個舊情濃郁的午後。」吳敦義4日在臉書表示，他昨天下午專程拜訪老友宋楚瑜，兩人把「茶」言歡一個多小時，意猶未盡。吳敦義說，與宋楚瑜雖是多年老友，但過去各自在政治工作上忙碌，難有機會坐著品茗、談心。

吳敦義指出，這回，他專程奉送前些日子出版的《堅毅之路 吳敦義》新書，敬請宋楚瑜賜教，而宋楚瑜也回贈他前不久出版的《從威權邁向開放民主》，這是典型的君子之儀，亦是禮尚往來，兩人就著茶香卻話當年。

「楚瑜兄是政壇老將，我從政將近五十年，承蒙多方協助，尤其是2008年的『國親合』。」吳敦義回憶道，那時，自己擔任國民黨中央黨部祕書長，總綰總統及立委輔選大任，而因為宋楚瑜顧念大局，國親陣營不但在總統大選勝利，在立法院也贏得過半席次。「楚瑜兄的大器成全，我至今銘記在心。」

▲▼吳敦儀3日拜訪宋楚瑜。（圖／翻攝自Facebook／吳敦義 Wu, Den-Yih）

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吳敦義宋楚瑜國親聯盟

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