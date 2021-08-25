韓國瑜贏初選嚐苦果　吳敦義為2020敗選道歉「應審慎評估全民調」

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨前主席吳敦義昨（24）日舉辦《堅毅之路 吳敦義》新書發表會，回顧自己從政近五十年的生涯，主要的施政信念就是讓人民安居樂業、幸福平安，隨後，他也在臉書發表「三個感謝、一個道歉」。對於國民黨在2020總統大選的提名最後由韓國瑜贏得初選，吳敦義表示，他向國民黨道歉2020未能重返執政，也提醒黨內面對接下來的總統初選，是否採取全民調，一定要審慎評估。

吳敦義表示，首先要感謝故總統經國先生，因為一篇社論〈台大人的十字架〉被他看到後，開啟了從政之路，先後參選台北市議員與南投縣長；還要感謝《中國時報》創辦人余紀忠老董事長的賞識，讓他擔任市政記者，也在他當選台北市議員後，轉任有給職的報社主筆，可以全心全意問政、為民喉舌。

其次，吳敦義說，他要感謝馬英九總統的三次邀請，讓他有機會為2008年國民黨重新執政，貢獻個人棉薄之力，也才有機會為人民、為國家做更多的服務。

另外，吳敦義也強調，他要感謝各界好友的鼓勵、支持與協助，尤其是2017年8月他就任國民黨主席時，因為執政的民進黨，無理的迫害，黨產被凍結，必須四處張羅，每個月都要借貸二千多萬的經費，以支付黨部同仁的薪水與黨務開銷，幸好有多位好朋友「伸出援手」，才能度過資金難關。

除了三個感謝之外，吳敦義也為2020未能讓國民黨重返執政，表示抱歉。吳敦義表示，國民黨2018九合一選舉，在22個縣市中，贏得了15個縣市長及19個縣市議長；但2020年大選，因為總統候選人6人都同意黨內初選採行全民調決定，給予綠營介入灌票的空間，以致未能反映真正的民意所歸，結果非僅總統大敗，即連區域立委亦被拖累，只有政黨票與民進黨平分秋色，「令我遺憾之至，所以請辭黨主席，以負起全責。」

吳敦義指出，2016年因有前車之鑑，2020的總統初選，當時與前立法院長王金平對「全民調」都有所保留，但黨內主張全民調的聲浪高漲，加之所有參加初選的同志都贊成全民調，最後只好排除黨員參與，交付「全民調」決定。

吳敦義認為，因為總統初選方式一再嚐到苦果，雖然自己已不在其位，「仍要特別提醒國民黨中央與支持者，未來總統初選是否仍要繼續採行全民調，一定要審慎評估。」