吳敦義夫婦鹿谷秋節聚會　脫罩聊天合影被PO網！衛生局說話了

▲▼吳敦義夫婦參加鹿谷民宿的聚會，脫口罩聊天、開心合影被po網。（圖／截自純樸的鹿谷人聊天室）

記者鄧木卿／南投報導

前副總統吳敦義偕同夫人蔡令怡在中秋節當天晚上參加鹿谷鄉一家半天居民宿舉辦的中秋音樂會，吳敦義夫婦和現場民眾開心聊天、合影，事後被爆沒有戴口罩，有人更將影片PO上網，引發網友熱議，「是有特權嗎？口罩都不用戴，看了就歸藍趴匯（一肚子火）」，南投縣衛生局表示，當下若屬公開營業，外人可進出，就依法開罰，連縣長也曾被拍下無罩合影，乖乖繳3000元罰金，但若屬私人聚會場合、室內沒超過80人就不算違法。

「純樸的鹿谷人聊天室」日前po出一段影片，畫面清楚看見吳敦義夫婦在一家民宿開心和民眾聊天、合影，現場還有人致贈吳茶葉和茶杯，不過吳夫婦全程都沒有戴口罩，被批評防疫破口。

po文者還說，「是有特權嗎？口罩都不用戴。看了就歸藍趴匯」。南投縣衛生局長陳南松表示，民宿屬觀光處管轄，先由觀光處認定該聚會是公開營業場合或是私人聚會場合，若是前者，依法開罰，幾個月前縣長為了應熱情鄉親的合影要求，脫了口罩短短幾秒就被檢舉，一樣乖乖繳了3000元罰金，若是後者，沒有違反室內80人規定，就不算違法。