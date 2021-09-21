柯建銘中秋節贈「碗」　宋楚瑜打趣：叫我托缽化緣嗎？

▲柯建銘贈碗給親朋好友。（圖／翻攝自柯建銘Facebook）

記者呂晏慈／台北報導

今天是中秋節，民進黨立法院黨團總召柯建銘贈送「華陶窯割稻碗」給立委同仁及親朋好友，21日在臉書撰文說，親民黨主席宋楚瑜收到碗後，打電話向他道謝，還開玩笑說，「總召，你送我兩個缽，是要叫我去化緣嗎？」不覺莞爾。

柯建銘表示，多年前曾造訪黨外時期「行街頭」的老兄弟、前立委陳文輝委員位於苗栗縣苑裡鎮的「華陶窯」，園內種滿本土植物，間建傳統建築，既本土又人文的生活美學園區，提供遊客遊園、捏土、燒陶。

柯建銘說，最特別的是仿早年台灣農民割稻時在田中吃飯的「割稻碗」，造型碗大又粗獷，緬懷農業時代，台灣人勤勉養家之「飯碗」，彰顯「守己安份，順天聽命」的台灣價值外，更道出「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。今年秋節有感於此，向陳文輝交關，分享「割稻碗」予立委同仁、助理及親朋好友。

柯建銘透露，其中最特別是宋楚瑜收到後打電話來道謝之餘，加句：「總召，你送我兩個缽，是要叫我去化緣嗎？」不覺莞爾。他只好回答：是缽是碗也行，多功能，自行發揮，正確品名是「五福碗」，聊表敬意，祝福秋節愉快、五福滿碗、平安喜樂。

▲柯建銘參觀華陶窯。（圖／翻攝自柯建銘Facebook）