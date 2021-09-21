　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘中秋節贈「碗」　宋楚瑜打趣：叫我托缽化緣嗎？

▲▼柯建銘中秋節贈碗給親朋好友。（圖／翻攝自Facebook）

▲柯建銘贈碗給親朋好友。（圖／翻攝自柯建銘Facebook）

記者呂晏慈／台北報導

今天是中秋節，民進黨立法院黨團總召柯建銘贈送「華陶窯割稻碗」給立委同仁及親朋好友，21日在臉書撰文說，親民黨主席宋楚瑜收到碗後，打電話向他道謝，還開玩笑說，「總召，你送我兩個缽，是要叫我去化緣嗎？」不覺莞爾。

柯建銘表示，多年前曾造訪黨外時期「行街頭」的老兄弟、前立委陳文輝委員位於苗栗縣苑裡鎮的「華陶窯」，園內種滿本土植物，間建傳統建築，既本土又人文的生活美學園區，提供遊客遊園、捏土、燒陶。

柯建銘說，最特別的是仿早年台灣農民割稻時在田中吃飯的「割稻碗」，造型碗大又粗獷，緬懷農業時代，台灣人勤勉養家之「飯碗」，彰顯「守己安份，順天聽命」的台灣價值外，更道出「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。今年秋節有感於此，向陳文輝交關，分享「割稻碗」予立委同仁、助理及親朋好友。

柯建銘透露，其中最特別是宋楚瑜收到後打電話來道謝之餘，加句：「總召，你送我兩個缽，是要叫我去化緣嗎？」不覺莞爾。他只好回答：是缽是碗也行，多功能，自行發揮，正確品名是「五福碗」，聊表敬意，祝福秋節愉快、五福滿碗、平安喜樂。

▲▼柯建銘中秋節贈碗給親朋好友。（圖／翻攝自Facebook）

▲柯建銘參觀華陶窯。（圖／翻攝自柯建銘Facebook）

ET快訊
《學貓叫》正妹原唱辱華！唱錯「1首歌」慘被全大陸追殺
快訊／板橋公寓嚴重火警！　1女命危1重傷
梁靜茹解封「直衝信義區夜店」！3個月分手CEO男　戀情進度曝
騎士天價賠償金曝！　超跑i8「載昏迷女友」撞違規機車慘毀容

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安大唱「綠畜塔綠班」惹議　臉書「月經文」遭灌爆

白宮新政策衝擊國產疫苗　她列3點：說服美接受「同父異母」的高端

柯建銘中秋節贈「碗」　宋楚瑜打趣：叫我托缽化緣嗎？

館長聽高虹安唱「綠畜塔綠班」越聽越賭X　連當在野黨都不會

何庭歡在美和韓國瑜一起賞月　曝合照「跟著月亮走到新世界」

大陸禁台灣釋迦、蓮霧「陳吉仲喊告」　他傻眼：有告紐西蘭？

陳吉仲擬告中國「封殺台灣釋迦」！杜紫宸連發6文狂嗆：需要補腦

再表態挺江啟臣　胡志強︰國民黨真的必須世代交替

蔡英文親邀高市早苗訪台　「台灣有能力加入高標多邊貿易協定」

陸封殺台灣釋迦陳吉仲喊告！紐國禁芒果卻稱「會尊重」…網看傻了

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

惡鄰居鬧鐘狂響！半夜連響3小時 整條巷被轟炸2個月「出門都幻聽」

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高虹安大唱「綠畜塔綠班」惹議　臉書「月經文」遭灌爆

白宮新政策衝擊國產疫苗　她列3點：說服美接受「同父異母」的高端

柯建銘中秋節贈「碗」　宋楚瑜打趣：叫我托缽化緣嗎？

館長聽高虹安唱「綠畜塔綠班」越聽越賭X　連當在野黨都不會

何庭歡在美和韓國瑜一起賞月　曝合照「跟著月亮走到新世界」

大陸禁台灣釋迦、蓮霧「陳吉仲喊告」　他傻眼：有告紐西蘭？

陳吉仲擬告中國「封殺台灣釋迦」！杜紫宸連發6文狂嗆：需要補腦

再表態挺江啟臣　胡志強︰國民黨真的必須世代交替

蔡英文親邀高市早苗訪台　「台灣有能力加入高標多邊貿易協定」

陸封殺台灣釋迦陳吉仲喊告！紐國禁芒果卻稱「會尊重」…網看傻了

收假日上午湧返鄉車潮　省道5易壅塞路段報你知

生意從零到1億美元　AnyMind日籍CEO分享創業4大重點！　

高虹安大唱「綠畜塔綠班」惹議　臉書「月經文」遭灌爆

接種AZ民眾有望11月能入境美國？　歐盟官員：很有希望

睽違8年！今中秋節終於月圓了　不是每年都滿月原因曝

帕奎奧宣布參選菲律賓總統　確定結束26年傳奇拳擊生涯

才花70萬買絕版遊戲王卡…官方隔月推出相同套組「只要2千元」

媽媽不掃實名制了！網戰「低效率」：很多店家連紙本都不放

健身教練變工地女神　扛便當爬11樓「吐舌」嬌喊：飯前有氧運動

等爸媽睡覺「5毛孩各佔小床」　網見夢幻房間超羨慕：小瑪樂園～

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

政治熱門新聞

何庭歡在美和韓國瑜賞月　「跟著月亮走到新世界」

館長聽高虹安唱「綠畜塔綠班」越聽越賭X

高虹安開唱「綠畜塔綠班」　綠營：立委格調蕩然無存

陸禁台釋迦、蓮霧「陳吉仲喊告」　他傻眼

陳吉仲擬告陸禁台釋迦！杜紫宸：要補腦

陸擋釋迦陳吉仲喊告！紐禁芒果卻這樣說

打過1劑BNT！北市士林「留英女學生」染疫

「留英女學生」採檢6次才確診　北市發493封細胞簡訊

再表態挺江啟臣　胡志強︰國民黨真的必須世代交替

禾馨批北市府瀆職　釣出衛生局長親回

三月就提醒釋迦、蓮霧可能被禁　黃暐瀚：蔡政府應考慮中止ECFA

「留英女學生」採檢6次才確診　黃珊珊：立刻進行精準疫調

快訊／侯友宜宣布：新北「強化二級警戒」延至9月23日

蔡英文親邀高市早苗訪台　「台灣有能力加入多邊貿易協定」

更多熱門

相關新聞

蘇揆報告「3+11」　藍要爭取尊嚴、綠稱直球對決

蘇揆報告「3+11」　藍要爭取尊嚴、綠稱直球對決

立法院17日開議，邀請行政院長蘇貞昌提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，藍綠黨團均祭出甲級動員令備戰。國民黨立院黨團書記長陳玉珍受訪說，希望蘇揆為該決策道歉，將做「爭取國人尊嚴」的行動；民進黨立院黨團總召柯建銘則說，開議第一天不需要這麼劍拔弩張，反正就是直球對決，照程序來處理。

藍提案要求向美政府要疫苗　柯建銘：不要再有疫苗口水

藍提案要求向美政府要疫苗　柯建銘：不要再有疫苗口水

合併大新竹是量身訂做？　林智堅：楊文科先提修法升格

合併大新竹是量身訂做？　林智堅：楊文科先提修法升格

柯建銘稱「公投挫敗是台灣災難」　蔡壁如批威脅台灣人民

柯建銘稱「公投挫敗是台灣災難」　蔡壁如批威脅台灣人民

趙少康批林智堅推竹竹合：想再選大新竹市長

趙少康批林智堅推竹竹合：想再選大新竹市長

關鍵字：

柯建銘宋楚瑜

讀者迴響

熱門新聞

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

豪門網紅「曬LV月餅禮盒」遭抓包盜圖

嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形亡　爸爸到場含淚崩潰

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

更多

最夯影音

更多
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面