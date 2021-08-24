吳敦義爆料「曾遭韓國瑜放鳥」！被記者問一句氣到拒訪

▲吳敦義談到韓國瑜，忍不住動怒。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨前主席、前副總統吳敦義24日出席新書發表會，談到韓國瑜時忍不住動怒，還爆料曾遭對方放鳥，最後拒絕受訪，直接離開現場，「他居然說連一碗滷肉飯都沒有！」

吳敦義24日舉辦「堅毅之路：吳敦義」新書發表會，前總統馬英九、立法院前院長王金平等人到場致賀。吳敦義的書中寫到2020年總統大選，對於韓國瑜的行為感到不解，明明中央給了很多資源，對方卻稱「一碗滷肉飯都沒有」，「不了解、我真的不了解。」

此外，韓國瑜的前幕僚王淺秋也批評，吳敦義出新書，是為了替敗選卸責。吳敦義在新書發表會上，被問到這項問題，也感到不滿，明明選書以後就請辭，何來卸責之說，「哪有推卸責任？哪位推卸責任？講出來。」

▼吳敦義爆料，曾被韓國瑜放鳥。（圖／記者湯興漢攝）



吳敦義還爆料，當初韓國瑜要選總統，都是由黨來開路，韓國瑜的競選規劃卻讓黨很難配合，而且明明約好要吃飯，等時間到了，才發現韓國瑜跑去跟別人吃飯，等於他被放鳥了。

原先開放媒體提問，但由於不斷被追問「滷肉飯」的話題，吳敦義因此爆氣，拒絕受訪，直接轉頭就走。吳敦義的妻子蔡令怡則回應，是否真的「一碗滷肉飯都沒有」，應該去問韓國瑜本人。

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