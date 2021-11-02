台灣有籌碼與陸軍事對抗？　蘇貞昌酸傅崐萁：綏靖主義只會被痛擊

▲行政院長蘇貞昌（左）、國防部長邱國正（右）。（圖／記者屠惠剛）

記者呂晏慈／台北報導

中共軍機近期頻繁擾台，引發國際關注，無黨籍立委傅崐萁2日在立法院院會質疑，台灣有多少籌碼可與大陸做軍事對抗？行政院長蘇貞昌回擊說，「不要在黑暗久了，就為黑暗辯護」，並批評傅的綏靖主義如同當年為納粹講話的英國和法國，最後只換來戰爭和被痛擊。

立法院今天繼續邀請蘇貞昌率部會首長進行施政總質詢，傅崐萁今天在會中問及，如果兩岸要交戰，有多少孩子要死在戰場上？戰爭的鑰匙操縱在執政黨手上，台灣有多少籌碼可以與大陸做軍事對抗？

對此，蘇貞昌引述南非前總統曼德拉名言說，「如果天空是黑暗的，那就摸黑生存；如果發出聲音是危險的，那就保持緘默」，但不要在黑暗久了，就為黑暗辯護，不要嘲笑比自己勇敢、有熱情的人，可以謙卑如塵土，但不能扭曲如蛆蟲，「我們絕不猶戰、也不主動啟戰，但一定備戰」，包括中國的任何一個國家想要侵略、併吞台灣，任何一寸領土、一個國民，政府都保護，要讓妄想的人不會輕易得逞，也要讓為它講話的人知道輕重。

傅崐萁酸說，現在不是開庭，沒有叫蘇貞昌做答辯，他是想要請教政府到底準備好了沒有，因為目前為止他沒有看到經濟可以做轉換市場相關準備，當55%傳產沒辦法出口到中國，應該了解未來45%IT產業可能沒有辦法過去，應該考慮到衝突的成本，要盡快告訴人民，台灣經濟如何不需要依賴中國。

蘇貞昌嗆聲說，1932至1936年之間，也有很多主張綏靖主義的英國國會議員為張牙舞爪的納粹德國講話，「如委員現在所講的」，也是說要和平，但換來的只有戰爭和英國被納粹痛擊，最後英國人努力來保衛自己，「知古以鑑今！」傅崐萁回擊，只有民進黨把「台獨黨綱」拿下來，堅持中華民國，才不會讓這麼多孩子面對戰爭的挑戰。