蘇貞昌：核四廠沒有可能重啟　朱立倫當新北市長也反對

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌2日表示，核四廠是國民黨當年堅持要建，當年的廠商已經解散、建照已經過期，生產機具的廠商已經停產，整個核四廠的燃料棒也已經送回美國，所以沒有可能重啟，連國民黨主席朱立倫在當新北市長時也說，「只要他在任一天，核四就不可能運轉」。

蘇貞昌2日率領相關部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢。民進黨立委周春米質詢時指出，核四廠從2014年封存至今，最後一批燃料棒也在今年3月運回美國，人民有權對能源政策提出質疑，政府也有義務要說明清楚，詢問政府如何取得平衡點。

蘇貞昌表示，大家都知道，核四廠是國民黨當年堅持要建，拖到現在15年，當年的廠商已經解散、建照已經過期，生產機具的廠商已經停產，整個核四廠的燃料棒也已經送回美國，「所以沒有可能重啟」。

蘇貞昌說明，何況核四廠就在地震帶上，現有的幾個核電廠，核廢料也都無處去，所以不僅新北市長侯友宜反對，台中市長盧秀燕也反對，連朱立倫在當新北市長時也說，「只要他在任一天，核四就不可能運轉」，現在卻又說要重啟核四。

蘇貞昌說，政府有義務讓人民知道，不能被國民黨騙得團團轉，而且萬一發生核災，「核四廠周邊1000萬人口，台灣就去一半」，他特別要呼籲國人同胞，公投是就事論事，可以看出國民黨把核四變成政治操作，而且沒有為台灣著想，「因此請大家表示不同意，台灣才能走下去」。

蘇貞昌說明，台灣現在的能源政策是非核家園，同時發展綠能發電、推動能源轉型，現在太陽光電及綠能發電，都遠超過核能的發電能量，所以政府往這方面努力，並且進一步希望台灣不但電力能夠不缺電，環境也能永續，大家一起努力。

蘇貞昌也強調，公投是就事的公投，就事論事，應該理性思考，所以要想想，「如果公投這樣投下去，會對台灣產生什麼影響」，一定要理性判斷，政府也會利用各種機會到全國各地，利用各種方法向全國民眾報告，請全國民眾一定要理性思考，更要為台灣的未來著想。