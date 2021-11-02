捷運汐東線力拚2022年動工　王國材：有機會但非常勉強

▲捷運汐東線路廊。（圖／北市捷運工程局提供）



記者林銘翰／台北報導

基隆捷運近來引發爭議，新北市長侯友宜日前曾說，汐東線已送交通部審核中，期待汐東線能核定完就先動工。對此，交通部長王國材2日表示，交通部在過去半年的時間，好不容易把路線整合起來，接下來細部設計大概需要1年的時間，「所以明年動工的機會是有，但是非常勉強」。

行政院長蘇貞昌2日率領相關部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢。民進黨立委賴品妤質詢時指出，交通部在2020年召開北北基軌道網路政策溝通平台會議，並且凝聚出由汐止東湖段先行推動的共識，目標是在2022年動工，詢問這件事是否沒有疑義。

蘇貞昌回應，政府正在朝著這個方向前進，地方政府在過程中也提出很多需要，像是新北市政府想要延展、台北市政府要地下化等，相關都有在進行，而且也都有共識。

王國材則說明，根據原來的綜合規劃，汐東線跟基隆捷運兩者是同時並行，然後在汐止區公所整合以後，就會在樟樹灣站呈現Y字型的服務，原來所有的幕僚作業都做好了，但是最近基隆捷運的議題被吵起來，「這部分會不會影響到汐東線，我們盡量在溝通當中」。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）



賴品妤指出，汐東線看起來大致底定、環評也已經通過，只要相關單位加速審查作業，就能夠盡快通過，但是因為基隆捷運路線變更的問題，環評上需要一段時間，而且進度跟汐東線不一致，她認為應該要分開處理，能夠核定的就先核定、能夠先做的就先做，不要再讓汐止民眾空等下去。

蘇貞昌表示，他深知汐止地區及周邊人口，對於這項交通運輸的期待，中央政府盡最大的努力，也負擔最多錢、盡量符合地方的需要，好不容易把整個規劃好，並且跟地方政府也已經談好。

蘇貞昌提及，最近傳出有不同意見，這些都環環相扣，他希望大家一起共促其成，不要再翻來覆去，大家一起合作，至於汐東線跟基隆捷運可以怎樣脫鉤，就交由交通部的專業判斷，因為有些機電是一體的，沒有辦法切割，他會請交通部專業判斷。

王國材強調，如果機電不整合，可以想像汐止區公所到東湖，還有基隆捷運以後就是一個交叉，樟樹灣站的處理也會非常困難，交通部在過去半年的時間，好不容易把路線整合起來，綜合規劃接下來就是細部設計，大概需要1年的時間，「所以明年動工的機會是有，但是非常勉強」。

蘇貞昌也說，交通建設需要地方政府盡全力配合，「如果假怪就不好」，汐東線因為涉及3個地方政府，政府會盡量減少爭議，大家一起盡快促成，他也非常希望能夠為汐止地區民眾、周邊民眾及北北基民眾，解決這個長年期待的問題。