蘇貞昌發「台語片」賣力催票　貼近鄉親喊話公投投下反對票

記者陳家祥／台北報導

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等四大公投，將在12月18日登場，民進黨上下動員，全力捍衛政府立場。行政院長蘇貞昌2日在臉書分享近8分鐘台語版的政策說明影片，以貼近地方民眾生活的影像及語言，訴求國人投下四個不同意，讓政府努力福國利民、讓台灣更有力 ，繼續擁有一席之地。

蘇貞昌表示，如果家裡有說台語的長輩，請把這部影片分享出去，讓我親自向大家說明。在我的故鄉屏東，我要對滿場所有鄉親說，這一次的公投，請投下四個不同意。

四個不同意包括，1.核電廢料無處去，續建核四不同意；2.顧藻礁也顧電力，拖延三接不同意；3.台美關係要緊密，阻礙貿易不同意；4.公投大選應分離，擾亂選務不同意。

蘇貞昌說，在總統蔡英文領導下，政府要繼續為大家守防疫、拚經濟、增福利，需要大家站出來，「12月18日逗陣為台灣投下關鍵一票，讓政府努力福國利民、讓台灣更有力 ，繼續擁有一席之地」。

▼蘇貞昌發8分鐘「台語片」賣力催四大公投不同意票。（圖／翻攝蘇貞昌臉書影片，下同）

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