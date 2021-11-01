低碳旅遊台東獲好評　環保局13日最終場將推金峰鄉

▲低碳旅遊獲好評。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣遊客多使用低污染車輛，在台東進行低碳旅遊，台東縣環保局今年分別在4月辦理綠島鄉最美星空低碳旅遊，以及9月兩梯次的都蘭低碳旅遊等多場次低碳旅遊體驗，皆獲得廣大迴響，目前正積極籌備最終場次金峰鄉低碳旅遊，預計將於11月13日辦理，介紹台東特有的原民低碳遊程、在地飲食及認識原民部落的文化特色，遊程內容包含太麻里櫻木花道平交道、正興村石板文化、充電站介紹、低碳飲食實驗室、DIY洛神蜜餞製作、慢步天空步道及山神的饗宴等，相關報名資訊請詳閱「電動機車購買補助申請」粉絲專頁公告。

縣長饒慶鈴表示，台東縣是全國最適合觀光、慢活及宜居的低碳永續城市，縣府各局處持續努力推廣減碳的全民綠生活，如積極推廣低碳永續旅遊、部落工作假期、有機農業、舉辦在地小農「慢食節」的低碳飲食，這幾年的努力，讓遊客慢慢體驗細細品味臺東，珍惜現有自然環境，期望未來藉由慢經濟讓臺東不斷的進化、成長及低碳永續發展，逐步達到低碳永續的健康幸福城市，也歡迎大家來到台東，多使用低污染車輛進行旅遊，享受低碳環保，更能一起守護台東的好環境。

環保局指出，為鼓勵民眾多使用電動機車，會持續辦理電動機車低碳旅遊體驗活動，讓民眾可親身體驗騎乘電動機車慢遊台東，品嚐在地低碳美食，並融入文化特色的DIY活動體驗，以及欣賞旅途中台東著名的美景，想來參加體驗的民眾可追蹤「電動機車購買補助申請」粉絲專頁https://www.facebook.com/TaitungEscooter ，就可獲得即時報名資訊。