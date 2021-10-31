　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

運動結合公益　台東之美馬拉松比賽近千人熱情參與

▲全馬第1名佐野謙一。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全馬第1名佐野謙一。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021台東之美馬拉松比賽31日清晨6點起，在卑南溪環境解說園區開跑，為配合防疫政策，主辦單位安排各組每隔半小時鳴笛出發，賽程不但有具挑戰性的全馬和半馬，也有鼓勵性質的健跑組和樂活組，吸引近千位民眾熱情參與。

台東之美馬拉松由台東縣體育會主辦，並且提供200個名額給台東縣境內的身心障礙團體共同參與。社會處長陳淑蘭表示，身心障礙者平常比較沒辦法到戶外運動，這次特別提供一些名額給他們，就是希望身心障礙朋友也能有機會到戶外走走，而且走完5公里之後，還有帶紀念品可以回家。

台東縣體育會理事長陳銘風指出，為提倡全民運動風氣，結合台東特有風景地貌，提供跑者自我挑戰的舞臺，也讓各級學校學生及熱愛運動的民眾，在清新的藍天、純淨的空氣中，享受路跑的樂趣，因此特地到處勘察，找到卑南溪環境解說園區來辦理馬拉松，這裡環境清幽，卻比較少人知道，希望借此機會也可以讓民眾多了解台東。另外，也連結一些資源，捐贈給救星教養院和阿尼色弗兒童之家各5萬元。

阿尼色弗兒童之家副院長陳威志感謝台東縣體育會、陳銘風理事長和所有參與慢跑選手的幫忙，匯集大愛讓院童在成長的路上不孤單。台東縣盲人協會前理事長方丁風，在太太張淑貞及中心里里長吳秋蘭的陪同下慢慢走完5公里。吳里長說，這段路對視障朋友來說，雖然有一點點的挑戰，但是，對他們來說是好事。

比賽結果全馬和半馬成績如下:
全馬男子組:第1名佐野謙一(3小時24分20秒)，第2名游國君(3小時33分48秒)，第3名曾冠樺(3小時42分18秒)。全馬女子組:第1名黃小美(4小時41分11秒)，第2名戴君玲(5小時35分22秒)。

半馬男子組:第1名周青(1小時20分26秒)，第2名許世平(1小時23分07秒)，第3名黃俊豪(1小時23分32秒)半馬女子組:第1名高敏馨(1小時44分10秒)，第2名張菀芳(1小時53分50秒)，第3名石郁潔(2小時26分37秒)

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
快訊／台南女觀海橋溺水　救起已無生命跡象
人夫打算「2孩擠1間」買新板特區　網急勸：會後悔
NanaQ存錢1年「戶頭破百萬」　儲蓄法被網轟爆！親回應了
弟媳在家「不穿內衣褲」到處晃　她勸1句被尪狠罵！真相爆心碎
10遊客輪坐「亞達伯拉象龜」拍照　飼養員看哭
人妻喊加班卻奔小王家　人夫目睹「連結照」崩潰
小行星驚險掠過地球！　科學家「完全沒發現」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

200無人機空中秀七大意象+5分鐘花火　日月潭花火音樂會熱鬧落幕

交通安全月主題「路口安全」　嘉義監理工程單位合作舉牌宣導

嘉義市政府主管及機關首長聯合佈達 　黃敏惠：繼續發揮戰鬥精神

成功阻詐+安撫跳橋男　南投2警花為民服務績優獲表揚

嘉義市電動公車載運量亮眼　優良駕駛票選可抽限量版悠遊卡套　

特奧軟式曲棍球競賽嘉義市登場　黃敏惠開球

嘉市府攜手民間打造韌性城市　黃敏惠表揚民間企業、團體及防災士

嘉義縣藝文教育扎根計畫　「廟口晚風」各大廟埕跳起現代舞

嘉義縣癌症篩檢抽現金　可抽電視機+Apple iPad mini

運動結合公益　台東之美馬拉松比賽近千人熱情參與

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

200無人機空中秀七大意象+5分鐘花火　日月潭花火音樂會熱鬧落幕

交通安全月主題「路口安全」　嘉義監理工程單位合作舉牌宣導

嘉義市政府主管及機關首長聯合佈達 　黃敏惠：繼續發揮戰鬥精神

成功阻詐+安撫跳橋男　南投2警花為民服務績優獲表揚

嘉義市電動公車載運量亮眼　優良駕駛票選可抽限量版悠遊卡套　

特奧軟式曲棍球競賽嘉義市登場　黃敏惠開球

嘉市府攜手民間打造韌性城市　黃敏惠表揚民間企業、團體及防災士

嘉義縣藝文教育扎根計畫　「廟口晚風」各大廟埕跳起現代舞

嘉義縣癌症篩檢抽現金　可抽電視機+Apple iPad mini

運動結合公益　台東之美馬拉松比賽近千人熱情參與

隱藏版親子牧場！一秒走進台東「藥草秘境」　還可近距離餵食鴕鳥

飛利士下二軍...統一先發輪值沒問題　蘇智傑有望提早歸隊

200無人機空中秀七大意象+5分鐘花火　日月潭花火音樂會熱鬧落幕

胡瓜被說不行激不得！　單手抓阿翔「踩在身上」30秒表情猙獰

快訊／台南北區觀海橋女子溺水　消防人員救起送醫命危

交通安全月主題「路口安全」　嘉義監理工程單位合作舉牌宣導

KTV悍女打同事挨告...開庭偷拍筆錄遭阻　竟出手推女法官成傷

口誤「反九二共識」被蘇貞昌酸　朱立倫：找人抬槓不如正事做好

鼓鼓變身漩渦鳴人炸翻全場！　蕭秉治放話歌曲破億「辦流水席」

單身20年抽中校花直屬「約看電影」結局尷尬了！　網嘆：工具人

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

地方熱門新聞

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

嘉義市「振興消費金」首日發出2.3億

2021桃園萬聖城在青埔　10/30展開

Sing時代之歌Sing出台南激情夜

嘉義縣徵才活動　最高待遇60K

黃偉哲蟬聯本季「好感王」寶座

嘉義市百年木造平房火警

台南麻善大橋女子溺水找到人！

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

國三沙鹿段撞上太空包慘淪「鏟土車」

雙親不識字借錢供念書　醫材老闆捐多功能醫療床助弱勢

板橋體育場外籍人士打疫苗　民政局增派18位4國通譯

東港8天迎王祭典結束　東港警圓滿達成任務

追思消防員　友人同學募資捐住警器

更多熱門

相關新聞

老建築回春　台東縣政府推動老屋再生

老建築回春　台東縣政府推動老屋再生

近年來台灣各地掀起了一波老建築活化再生的風潮，台東縣內亦不例外，台東縣政府辦理「私有老建築保存再生計畫」已有3年，共有3類型計畫推動，即建物整修類、再生培力類以及文化經營類，其中建物整修類提供經費補助予民眾，修繕民國60年以前所建之老屋，並於修繕後提供公益性回饋，至今縣內共申請7案，有4案申請成功，現在都正執行計畫當中，台東縣府希望推動私有老屋再生能提升地方文化與情感溫度。

關山工商慢壘隊稱霸總統盃　3連霸創史上最強戰績

關山工商慢壘隊稱霸總統盃　3連霸創史上最強戰績

國小學迷你足球賽台東站萌萌開踢　24隊足下競技

國小學迷你足球賽台東站萌萌開踢　24隊足下競技

太平洋縱谷馬拉松推早鳥禮　完成繳費送健身包

太平洋縱谷馬拉松推早鳥禮　完成繳費送健身包

合法報廢車輛好處多　減少損失又可申請獎勵金

合法報廢車輛好處多　減少損失又可申請獎勵金

關鍵字：

馬拉松 卑南溪 台東

讀者迴響

熱門新聞

陰莖大小看手指就知　出生前注定

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

Albee男友求歡：我們去打X！她滿足激讚「size無可挑剔」

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面