運動結合公益　台東之美馬拉松比賽近千人熱情參與

▲全馬第1名佐野謙一。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021台東之美馬拉松比賽31日清晨6點起，在卑南溪環境解說園區開跑，為配合防疫政策，主辦單位安排各組每隔半小時鳴笛出發，賽程不但有具挑戰性的全馬和半馬，也有鼓勵性質的健跑組和樂活組，吸引近千位民眾熱情參與。

台東之美馬拉松由台東縣體育會主辦，並且提供200個名額給台東縣境內的身心障礙團體共同參與。社會處長陳淑蘭表示，身心障礙者平常比較沒辦法到戶外運動，這次特別提供一些名額給他們，就是希望身心障礙朋友也能有機會到戶外走走，而且走完5公里之後，還有帶紀念品可以回家。

台東縣體育會理事長陳銘風指出，為提倡全民運動風氣，結合台東特有風景地貌，提供跑者自我挑戰的舞臺，也讓各級學校學生及熱愛運動的民眾，在清新的藍天、純淨的空氣中，享受路跑的樂趣，因此特地到處勘察，找到卑南溪環境解說園區來辦理馬拉松，這裡環境清幽，卻比較少人知道，希望借此機會也可以讓民眾多了解台東。另外，也連結一些資源，捐贈給救星教養院和阿尼色弗兒童之家各5萬元。

阿尼色弗兒童之家副院長陳威志感謝台東縣體育會、陳銘風理事長和所有參與慢跑選手的幫忙，匯集大愛讓院童在成長的路上不孤單。台東縣盲人協會前理事長方丁風，在太太張淑貞及中心里里長吳秋蘭的陪同下慢慢走完5公里。吳里長說，這段路對視障朋友來說，雖然有一點點的挑戰，但是，對他們來說是好事。

比賽結果全馬和半馬成績如下:

全馬男子組:第1名佐野謙一(3小時24分20秒)，第2名游國君(3小時33分48秒)，第3名曾冠樺(3小時42分18秒)。全馬女子組:第1名黃小美(4小時41分11秒)，第2名戴君玲(5小時35分22秒)。

半馬男子組:第1名周青(1小時20分26秒)，第2名許世平(1小時23分07秒)，第3名黃俊豪(1小時23分32秒)半馬女子組:第1名高敏馨(1小時44分10秒)，第2名張菀芳(1小時53分50秒)，第3名石郁潔(2小時26分37秒)