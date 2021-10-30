關山工商慢壘隊稱霸總統盃　3連霸創史上最強戰績

▲關山工商慢壘隊稱霸總統盃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新北市三重區重新A壘球場10/30～31日舉行「2021第19屆總統盃全國慢速壘球錦標賽」總決賽，其中高中男子組，由關山工商慢壘隊順利奪冠，完成校史上3連霸的佳績。校長王怡婷表示，教練田道義（刀帕司）平日辛勤培訓隊員加上場上指導調度，而關山工商的球員同學奮勇投入賽事展現奪勝的企圖心，才能順利獲得「總統盃」冠軍獎座。

在場邊全程觀戰的除了校長王怡婷及學校教職員外，台北「北海扶輪社」也發動社員和眷屬為關山工商球員們加油打氣，場邊聲嘶力竭不斷高喊加油，鼓舞士氣讓球隊一路挺進到冠軍爭霸戰。

校長王怡婷表示，非常感謝北海扶輪社6年來關心及挹注學校球隊的比賽和賽事鼓勵。學校也積極鼓勵同學開發多元智能，對於擅長的領域不斷精進及挑戰，真正落實108課綱適性揚才的教育目標。即使學校學生數受少子女化狀況的影響，「球員」挑選不易，但教練的用心、球員們永不放棄的精神，終究讓「關山工商」的慢速壘球隊再度以實力被全國看見。

關山工商在決賽第1場如同是去年總決賽的對決，所幸最後以3:2險勝花蓮高農；第2場對決台中二中再以總得分9:1勝出，完成史上3連霸紀錄也是關山工商慢速壘球隊史的第5座總統盃冠軍。